У цьому місяці можливий значний конфлікт з другою половинкою.

В лютому Овнам потрібно вирішити всі накопичені конфлікти і проблеми. Це вдалий місяць для розв'язання всіх питань і складання плану на рік. При цьому астрологи радять Овнам покладатися тільки на себе - не звалюйте свої проблеми на друзів і на рідних і не слухайте ніяких порад. Однак відмовлятися від допомоги іншим в лютому не варто - вашим близьким вона дуже знадобиться. У цьому місяці вам знадобляться спокій і розважливість. Якщо хто-небудь спробує нав'язати вам почуття провини - не слухайте цю людину.

Сприятливі дні для Овна в лютому 2021 року:

3, 4, 11, 13, 17, 18, 25, 26.

Несприятливі дні для Овна в лютому 2021 року:

1, 5, 9, 15, 16, 19, 24, 28.

Прогноз для Овнів в роботі і кар'єрі

У лютому в Овнів можливі непрості відносини з начальством. У професійному аспекті ймовірні зміни, що залежать не від вас. У цьому місяці вам варто діяти поодинці - командна робота не принесе для вас користі і може збити з пантелику. Перша половина місяця стане для вас перехідним періодом - можливі зміни посадових обов'язків і зміна діяльності. Не бійтеся ризикувати і пробувати нові напрямки - для вас все складеться вдало. Друга частина місяця буде збалансованою і спокійною - в цей час краще не приймати важливих рішень.

Прогноз для Овнів в сім'ї та коханні

Овни, які вже знайшли свою половинку, в лютому можуть зіткнутися з великим конфліктом - причому на порожньому місці. Постарайтеся зробити перший крок до примирення - тоді ваші відносини стануть міцнішими. Причина сварки може бути зовсім неочевидною для вас, але дуже значною для вашої половинки - постарайтеся поставити себе на місце коханої людини. Якщо пробачити образи вам не вдасться - ваші відносини ризикують закінчитися в лютому.

Самотнім Овнам не варто чекати знайомства зі своєю половинкою в цьому місяці - зірки не обіцяють для вас нових любовних знайомств. Однак якщо у вас вже є кохана людина, але ви не можете зізнатися їй у своїх почуттях - це вдалий місяць, щоб зробити перший крок. Любовне признання краще відкласти на останній тиждень лютого - в інший час ризикуєте бути неправильно зрозумілими.

Прогноз для Овнів у здоров'ї

У лютому вам потрібно регулярно відпочивати, щоб не зіткнутися з перевтомою. У цьому місяці можливі проблеми зі сном, головні болі, запаморочення, втома очей. Овнам з сидячою роботою рекомендується більше ходити і проводити вихідні на свіжому повітрі. Також зверніть увагу на стан зубів - можливо вам варто відвідати стоматолога.

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Автор: Катерина Пулатова