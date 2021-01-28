Сьогодні сприятливий день для схуднення.

При складанні раціону харчування на кожен день люди часто звертаються до мудрості нашого земного супутника. Місяць має великий вплив на життя людини і її організм. По фазі Місяця визначають, які продукти сьогодні добре засвоюються, а від яких варто відмовитися.

Місячний гороскоп харчування 28 січня

28 січня - повний місяць в знаку Лева

Повня - це день оновлення та очищення. Сьогодні можна провести одноденне голодування або розвантажувальний день. Не рекомендується сьогодні вживати їжу з барвниками і підсилювачами смаку, штучними добавками і пальмовою олією. Також варто відмовитися від газованої води, фастфуду, напівфабрикатів.

Корисними сьогодні будуть молочні продукти, сири, рослинні чаї. Можна додавати в їжу спеції і прянощі. За годину до сну рекомендується випити пару ковтків молока. Також можна їсти рибу, кашу, супи і бобові. А від важкого і жирного м'яса краще відмовитися. День сприятливий для схуднення - будь-які тренування і дієта підуть вам на користь.

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Автор: Катерина Пулатова