Місячний календар підкаже, які дні останнього місяця зими найсприятливіші для стрижки.

Супутник Землі має сильний вплив на нашу планету і всі живі організми. Місяць не тільки передбачає долю людини і її самопочуття, але також визначає структуру і темп росту волосся. З давніх-давен помічено, що в одні дні місячного циклу волосся добре тримають форму і легко піддаються стрижці, а в інші похід в перукарню краще відкласти.

Як Місяць впливає на волосся

Астрологи стверджують, що волосся поводиться по-різному в різні дні місячного циклу. У період зростаючого Місяця волосся стає неслухняним і погано тримає свою форму, тому не рекомендується робити укладку або завивку. Однак воно дуже швидко відростає і добре вбирає маски. У спадний Місяць волосся довше зберігає форму, але погано росте - можна робити завивки і випрямляти. У період повного Місяця волосся дуже здорове і слухняне - це найкращий час для походу в перукарню.

Місячні фази на лютий 2021

Спадний Місяць - з 1 по 10 лютого та з 28 лютого 2021 року

Молодик - 11 лютого 2021 року

Висхідний Місяць - з 12 по 26 лютого 2021 року

Повний місяць - 27 лютого 2021 року

Місячний календар стрижок на лютий

Сприятливі дні для стрижки в лютому 2021 року: 1, 2, 3, 8, 12, 13, 15, 20, 21, 24 і 28 лютого.

Несприятливі дні для стрижки в лютому 2021 року: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 26 і 27 лютого.

Сприятливі дні для фарбування волосся в лютому 2021 року: 8, 11, 12, 13, 22, 15, 19, 23 і 25 лютого.

Несприятливі дні для фарбування волосся в лютому 2021 року: 1, 6, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26 і 27. 3 лютого можна фарбуватися лише в каштановий колір, 2-го - в світлі і руді кольори, а 7-го можна фарбуватися тільки хною і басмою.

Інші дні є нейтральними для стрижки та фарбування.

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова