Що являє собою перший новий Місяць 2021 року та як найкраще провести цей день, розповість УНІАН.

За декілька днів, 13 січня, настане перший у 2021 році молодик, який пройде під покровительством знаку Зодіаку Козоріг.

Читайте такожМісячний календар на січень 2021: сприятливі та несприятливі дні місяцяМолодик (або новий Місяць, іноді новомісяччя) – фаза Місяця, коли нічне світило, Сонце та Земля перебувають приблизно на одній прямій. При цьому Місяць розташовується посередині між ними.

Поверхня Місяця, як відомо, сама по собі не світиться – вона відбиває сонячне світло, немов величезне дзеркало. У момент молодика Місяць повертається до Землі своїм неосвітленим боком, тому нічне світило практично невидиме для людського ока.

Вважається, що, коли настає новий Місяць, людські енергетичні ресурси істотно знижуються. Людині може відчувати брак сил та слабкість, виникає бажання відпочити. У декого, зокрема, спостерігаються різкі зміни настрою, стреси та депресія.

Молодик у січні 2021: коли, дата

Новий Місяць настане 13.01.2021 о 07:00. Це 2-й місячний день у місячному календарі. Місяць перебуватиме у знаку Зодіаку Козоріг. Відсоток освітленості Місяця становитиме 0%. Схід Місяця о 08:24, а захід о 16:21.

Особливість січневого молодика

Цей місячний день проходитиме під егідою знаку Зодіаку Козоріг, що викликає потребу бути корисним суспільству, шукати відповіді в соціумі.

Можуть виникнути сумніви у власних можливостях і бажаннях. Сором'язливість й образа на певних людей можуть зіпсувати настрій. Не варто шукати схвалення з боку, воно не допоможе. Потрібно стати впевненішим у собі, вірити у свої власні цінності.

Що можна робити у молодик 13 січня

У день нового Місяця добре переглянути своє минуле, справи, думки та почуття й розпочати планувати майбутнє.

Читайте такожАстрологи назвали найбільш люблячі знаки ЗодіакуОскільки відбувається оновлення місячного циклу, оновлюються й наші емоції, тому це найкращий час, аби переглянути свої звички. Йдеться, зокрема, про початок циклу фізичних вправ, лікувального голодування або дієти. Будь-які починання цього дня отримують додаткове енергетичне підживлення.

Водночас під час молодика слід долати такі негативні якості, як злість і скупість, – це допоможе реалізувати нові починання. Непогано цими днями також здійснити невелику подорож гористою місцевістю або відвідати лижний курорт.

Що не можна робити у молодик 13 січня

У день настання нового Місяця не варто робити нічого важливого – все розпочате не отримає належного заряду ні емоцій, ні енергії, ні сили.

Під час молодика слід бути акуратними з усім, що вимагає емоцій, уваги і концентрації. Не варто призначати на цей день важливі переговори або зустрічі, адже, найімовірніше, вони закінчаться безрезультатно.

Новий Місяць – не надто вдалий час для спілкування з державними органами і представниками владних структур. Не все гладко йтиме також у грошових питаннях. Цілком ймовірні затримки в отриманні прибутку, можливі навіть збитки.

Молодик у січні: що чекає на знаки Зодіаку 13 січня

Овен: гороскоп на 13 січня 2021 року

День варто присвятити коханню, новим знайомствам, які можуть перерости в серйозні тривалі стосунки. Зірки сприяють також і фінансовим справам. Не виключена вигідна комерційна угода, приваблива пропозиція або виграш.

Телець: гороскоп на 13 січня 2021 року

Хороший день для реалізації задумів з ремонту та благоустрою будинку, для різних справ, пов'язаних із землею, будівництвом, проектуванням. Будь-яке вкладення грошей цього дня обіцяє прибуток.

Близнюки: гороскоп на 13 січня 2021 року

Чудовий час, щоб поліпшити своє фінансове становище. Ймовірно, у першій половині дня ви зможете проявити себе в різних сферах діяльності.

Читайте такожНазвано знаки Зодіаку, яким найбільше пощастить в 2021Рак: гороскоп на 13 січня 2021 року

Можливі конфлікти з кимось із близьких. У цей день не плануйте зустрічей з друзями і не сперечайтеся ні з ким. Другу половину дня варто присвятити дому, сім'ї, дітям. В інтимному плані день просто чудовий.

Лев: гороскоп на 13 січня 2021 року

День може виявитися дуже важким. Астрологи попереджають чоловіків-Левів про можливість деякого спаду у фінансовій сфері. Жінки-Леви повинні бути готовими до того, що їхнє нове захоплення, ймовірно, закінчиться розчаруванням або образою.

Діва: гороскоп на 13 січня 2021 року

Чоловікам-Дівам варто не перевантажуватися й поберегти нерви – це може стати причиною стресів і захворювань. Зірки застерігають від зайвої захопленості. Слід звернути більше уваги на стан свого здоров'я, дотримуватися режиму харчування, відпочинку та сну.

Терези: гороскоп на 13 січня 2021 року

Несприятливий день зі зниженням ділової активності та схильністю до депресії. У першій половині дня вірогідні дрібні неприємності, а в другій половині вам буде складно досягти взаєморозуміння і гармонії у стосунках з партнерами й близькими людьми.

Скорпіон: гороскоп на 13 січня 2021 року

Девіз дня – любов, спокій і злагода. Другу половину дня найкраще присвятити культурному відпочинку в товаристві коханої людини. Ви отримаєте позитивний заряд на весь тиждень.

Читайте такожЗначення імені Уляна: характер, доля, сумісність з іншими іменамиСтрілець: гороскоп на 13 січня 2021 року

День сприятливий для завершення справ і перспективного планування. Вдалий час, щоб подумати про романтичні зв'язки й захоплення. Жінки-Стрільці зможуть максимально проявити свої інтелектуальні та духовні здібності. А у самотніх чоловіків-Стрільців можлива романтична зустріч.

Козоріг: гороскоп на 13 січня 2021 року

День несприятливий для фінансової діяльності та будь-яких активних дій і справ. Існує ймовірність деякого погіршення фінансового становища. Можливі розбіжності з начальством, а також не виключені неприємності зі здоров'ям.

Водолій: гороскоп на 13 січня 2021 року

Критичний день. Ваша матеріальна сфера вкрай вразлива. Будьте уважні й обережні, тримайте під контролем найбільш цінні речі – велика ймовірність крадіжок. Не слід цього дня давати грошей у борг і підписувати фінансових документів.

Риби: гороскоп на 13 січня 2021 року

Дуже висока тенденція до руйнування і ймовірність конфліктних ситуацій. Можливі розбіжності з партнерами з приводу зароблених коштів, у результаті ви можете опинитися в збитку. Взаєморозуміння у цей день повністю відсутнє. Бажано усамітнення.

Вас також можуть зацікавити інші новини астрології:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Аліна Вишневська