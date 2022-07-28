Ці люди мають досить багато негативних рис і часто намагаються нашкодити оточуючим.

Астрологи назвали два знаки Зодіаку, чиї представники можуть бути небезпечні навіть для своїх близьких. Хто вони і чому так відбувається - читайте в матеріалі УНІАН.

Стрілець

Стрільці - дуже активні і товариські. Але позитивну енергію вони випромінюють тільки в тому випадку, коли бачать вигоду в спілкуванні з людиною. Якщо ж та якось косо подивився на них або скаже щось недоречне, то уродженці даного знака швидко можуть записати його в список своїх ворогів.

Також Стрільці можуть розпускати чутки, плести інтриги або налаштовувати оточення проти певної людини. Експерти в сфері астропсихології впевнено називають їх найнебезпечнішими.

Водолій

Другий небезпечний знак, з яким краще не мати справ - це Водолії. На них абсолютно не можна розраховувати - в будь-який момент вони можуть підвести або не виправдати очікувань. Крім того, уродженці цього знака частіше за інших схильні до зрад своїм партнерам. Вони нерідко брешуть, намагаючись знайти власну вигоду в тій чи іншій ситуації.

Нагадаємо, названо топ найбільш конфліктних знаків Зодіаку.

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