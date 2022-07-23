У їхніх стосунках давно з'явилися тривожні дзвіночки.

Фахівець у сфері астрології і астропсихології назвала знаки Зодіаку, на чиїх представників чекають неприємності у відносинах. Швидше за все, вони закінчаться розривом - тимчасовим або остаточним. Хто ці знаки - читайте в матеріалі УНІАН.

Рак

Раки давно відчувають деякі складнощі в спілкуванні зі своїм партнером. Конфлікти на побутовому ґрунті і гучні сварки через дрібниці говорять про те, що у подружжя один до одного є величезні претензії, які ті або не вирішуються озвучити, або і зовсім не вирішуються прийняти для себе.

Кінець літа і початок осені принесуть переломний момент в сім'ю Рака. Доведеться обирати: далі сваритися і терпіти, або нарешті припинити це і йти своєю дорогою.

Зірки радять ретельно і без емоцій обміркувати, яке рішення буде правильним.

Риби

На Риб також чекає не дуже вдала смуга на найближчий час. Попри те, що у них з партнером, на перший погляд, справжня ідилія, в реальності ж їхню романтику в стосунках повністю знищили проблеми з боку.

Це можуть бути як фінансові труднощі, неможливість знайти житло, вимушені заходи з переїзду і багато іншого. Окремо обидва партнери вже давно переживають непростий час, який віддалив їх один від одного. Астрологи стверджують, що одним з непоганих рішень в даному питанні стане рішення пожити якийсь час окремо. Це або дасть можливість відпочити, переосмислити все і засумувати без половинки, або остаточно поставить крапку і дасть зрозуміти, що ви - не ті, хто потрібен один одному.

Нагадаємо, астрологи склали рейтинг найбільш злих знаків Зодіаку.

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