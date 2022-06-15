Вони часто не можуть коректно контролювати свої емоції і почуття.

Емоційність властива людям згідно з тим знаком Зодіаку, під яким вони народжені. Хтось більш спокійний, а хтось навпаки досить нервовий, імпульсивний і йде на поводі у своїх не завжди позитивних станів. Астрологи виділили три знаки, представникам яких практично не вдається контролювати агресію.

Стрілець

Це вогненний знак, чиї представники не вміють приховувати свої емоції. Уродженцям кінця листопада і початку грудня властиво транслювати в своїй міміці і поведінці те, що відчувається на душі. Часом через невміння контролювати агресію Стрільці втрачають друзів, припиняють спілкуватися з близькими або навіть йдуть з колективів.

Терези

Терези весь час ходять "з боку в бік". Особливість їхнього знака проявляється не тільки в тому, що перед ними вічно стоїть якийсь вибір, а й в тому, що вони мінливі в своєму настрої. Агресію вони можуть часто проявляти щодо своїх близьких - подружжя, дітей, батьків.

Лев

Леви володіють силою - моральної, духовної, фізичної. Якщо вони не навчилися вчасно контролювати цю силу, то вона може виливатися з них у вигляді різних сплесків емоцій.

Саме тому Леви-начальники завжди кричать, Леви-батьки - суворі і карають своїх дітей, а з Левами-подружжям нерідко бувають конфлікти на грунті прояву агресії з їхнього боку.

Нагадаємо, названо три знаки Зодіаку, яким не можна довіряти секрети, вони найбільш балакучі.

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