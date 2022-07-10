Експерти склали приблизну картину розвитку ситуації в нашій країні.

Авторитетні астрологи і екстрасенси дали свій прогноз щодо війни в Україні і пояснили, чого варто чекати. УНІАН зібрав найважливіші та найпопулярніші думки.

Макс Гордєєв

Відомий екстрасенс вважає, що на багато українських міст ще чекають непрості часи. Так, він передбачив, що на деякі з них випустять ракети вже в найближчому часі.

"Найбільш вразлива на цей час Одеса. Окупанти не проб'ють її, але постійно намагатимуться це зробити. Тому жителям цього міста треба бути дуже обережними. Росія постарається взяти її змором, налякати населення, закидати ракетами. Але в цілому Одесу не чекає доля Маріуполя. Також під загрозою знаходиться Харків", - розповів Гордєєв.

Також Макс зазначив, що окуповані Росією міста можуть повернутися під контроль Києва вже до кінця поточного року.

Влад Росс

Експерт у сфері астрології переконаний, що після перемоги України країну чекає епохальний розвиток. Росс каже - закінчення війни дуже близько. Навіть передрік те, що через два роки країну нарешті приймуть до Євросоюзу.

"У 2024 році Україну приймуть до Євросоюзу. Тоді ж країна почне відбудовувати те, що було знищено. Це буде епохальний розвиток нашої країни. Вона почне розвиватися як Китай. Навіть поляки нам будуть заздрити", - сказав Влад.

Валентина Віттрок

Жінка передрекла поганий результат для верхівки кремлівської влади. Так, Віттрок вважає, що у Путіна є істотні психічні відхилення, що заважають йому жити, а Медведєв може закінчити жити суїцидом вже в кінці липня 2022 року.

Нагадаємо, екстрасенс відповів, чи буде другий напад на Київ.

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