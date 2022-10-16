Цим людям потрібно бути особливо пильними у стосунках, згідно з прогнозами зірок.

Астрологи назвали два знаки Зодіаку, чиїм представникам найчастіше зраджують чоловіки. Хто вони і чому так відбувається - читайте в матеріалі УНІАН.

Лев

Леви - дуже сильні і цілеспрямовані особистості. Іноді трапляється так, що своїм авторитетом і емоційним напором вони обмежують своїх бойфрендів або чоловіків, а ті, будучи або закоханими, або прив'язаними, не покидають стосунки, де їм не дуже комфортно. Відчуваючи себе невдахами, за спиною у успішної дружини-кар'єристки вони можуть реалізовувати свій чоловічий потенціал у вигляді зрад.

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Ситуація хоч і не дуже поширена, але все ж випадки бувають. Як правило, такі стосунки приречені на провал ще задовго до зрад.

Стрілець

Стрільці - дуже наївні, добродушні і вірять у все, що їм скажуть. Якщо вони почнуть здогадуватися про невірність свого молодого чоловіка, їм і в голову не прийде якось простежити за ним і з'ясувати правду. Швидше за все, вони запитають прямо, на що, звичайно ж, отримають негативну відповідь.

Однак, як кажуть зірки, у Стрільців добре розвинена інтуїція. Саме тому, якщо вони почали помічати ознаки зрад свого партнера, швидше за все ці ознаки не безпідставні.

Нагадаємо, хвиля магнітних бур у жовтні принесе "чорні" події цим знакам Зодіаку.

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