Астролог розповіла, кому слід готуватися до позитивних змін вже з 25 жовтня.

25 жовтня 2022 року відбудеться сонячне затемнення в знаку Скорпіон по західній астрології. Як стверджують експерти, починається період складнощів. Вони можуть проявлятися як в глобальних труднощах, так і в якихось деталях, які виводять з себе знаки зодіаку. Розповідаємо, кому затемнення 25 жовтня принесе тільки добро і позитив.

Лев

У вас можуть бути позитивні зміни в спілкуванні з тими, з ким давно конфліктували. Це або родичі, або колеги по роботі, або друзі, з якими ви посварилися і довгий час не наважувалися помиритися. Леви будуть дуже раді тому, що конфліктний період в їх житті закінчився і цей гештальт закритий.

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Терези

У Терезів з'явиться можливість побувати там, де вони давно мріяли. Також зірки говорять про щось нове, що принесе щастя. Це може бути як покупка нових речей, телефону, так і придбання/оренда нового будинку/квартири.

Скорпіон

Для Скорпіонів 25 жовтня відкриє можливості для самореалізації. Це будуть якісь нові курси або тестування своїх нових навичок. Як стверджують астрологи, від зміни діяльності Скорпіони отримають справжнє задоволення.

Риби

Риби нарешті зможуть здійснити те, про що давно мріяли. Мрії, до речі, можуть бути дуже різними. Хтось зможе оформити якийсь дозвіл або отримати важливі документи, хтось навчиться водити машину, хтось може піти в спортзал або зайнятися якоюсь новою для себе справою. Ця справа обов'язково принесе радість!

Нагадаємо, астролог Віттрок розповіла, що принесе затемнення 25 жовтня.

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