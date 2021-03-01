Названій таким ім’ям жінці зазвичай притаманні чутливість, потайливість та кмітливість.

Дарина – дуже гарне, милозвучне й величаве жіноче ім’я. Краса його звучання є відображенням визначальних якостей названих так жінок.

Дарина: значення й походження імені

Читайте такожЗначення імені Уляна: характер, доля, сумісність з іншими іменамиІснує декілька версій про походження імені Дарина. Найбільш поширеною є думка, що воно має старослов’янські корені. Утворюється це ім’я від слова "дар" і перекладається як "дарована" або "подарована".

За іншою версією, ім'я Дарина має давньоперсидське походження. Воно є похідним від імені Дараявауш (Дарій), де "дару" перекладається як "володіє", а "вауш" – "добрий, благий". У цьому варіанті ім’я Дарина ще трактується як "переможниця".

Ім’я Дарина нерідко сприймають як одну з форм імені Дарина, але насправді вони ніяк не пов'язані.

Скорочені та зменшувально-пестливі форми імені: Дарка, Даринка, Дариночка, Даринушка, Дашута.

Дарина у дитинстві

Дарина зростає непосидючою, активною дитиною. Вона запальна, емоційна і трохи примхлива, часто дратується через дрібниці, обожнює диктувати свої умови.

Дівчинка має позитивне ставлення до світу і радіє кожній миті. Вона любить гратися з іншими дітками і з радістю ходить у в садочок. При цьому Дарина не дає себе образити й досить уважно ставиться до свого оточення.

У школі Даринка спокійна, привітна з однокласниками і вчителями. Вона навчається непогано. Складнощі викликають лише предмети, що вимагають ретельності і старанності. Дарина також має чудову пам'ять, що нерідко виручає її в навчанні, та й по життю загалом.

Дарина: характер та доля

Дорослій Дарині притаманні чутливість, повільність, потайливість та кмітливість. Вона швидко приймає рішення, над якими інші можуть міркувати тижнями.

Читайте такожЗначення імені Ілля: характер, доля, сумісність з іншими іменамиДарини люблять підвищену до себе увагу, дуже самокритичні, але вкрай важко переживають будь-яку критику на свою адресу. Стати близьким другом дівчини непросто.

Дівчина з цим ім'ям з умінням береться за справу, але не завжди доводить до кінця. Її чарівність і вміння використовувати людей у поєднанні зі сприятливим збігом обставин допоможуть досягти успіху в житті.

Працівник із Дарини хороший, хоча любові до роботи у неї зазвичай немає. Завдання, доручені начальством, виконує старанно, але без ентузіазму.

Дарина у коханні та шлюбі

Зовнішня чарівність, жіночність Дарини, її талант невимушеного спілкування не можуть залишити байдужими представників сильної статі.

До чоловіків ця дівчина вимоглива і примхлива. Дарина може дуже довго вибирати чоловіка, ретельно розглядаючи ті чи інші його риси.

Поряд із такою примхливою, недовірливою і ревнивою жінкою зможе ужитися тільки дуже терплячий, турботливий і щиро люблячий чоловік. Дарина при цьому теж поступово змінюється, стаючи більш урівноваженою і м'якою.

У шлюбі Дарина зразкова дружина. В родині займає активну і провідну роль, а до виховання своїх дітей ставиться дуже відповідально.

Сумісність Дарини з чоловічими іменами

Читайте такожЗначення імені Євгенія: характер, доля, сумісність з іншими іменамиНайкраща сумісність у жінки на ім’я Дарина з Глібом, Василем, Всеволодом, Олексієм, Семеном, Сергієм, Тимуром і Юрієм. Тут є височенні шанси на побудову реальної міцної та щасливої родини.

З Антоном, Олегом, Максимом, Романом, Олександром і Віктором можуть бути побудовані міцні стосунки. У такій парі обов'язково буде взаємне кохання і розуміння, але чекати від цього зв’язку довговічності не варто.

Натомість із чоловіками на ім’я Валерій, Денис, Марк, Павло, Роберт стосунки краще не будувати. За твердженням астрологів, нічого хорошого з цього все одно не вийде, а розставання в результаті може бути ще й дуже болючим.

Іменини Дарини

Свій день ангела Дарина святкує 14 березня, 1 квітня, 4 квітня, 5 червня, 10 серпня, 17 серпня.

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Автор: УНІАН