Сьогодні - Всесвітній день молоді / фото ua.depositphotos.com

Яке свято 10 листопада 2020

Цього дня світ відзначає Всесвітній день молоді, Міжнародний день бухгалтерії, День перегляду чорно-білого фільму, Всесвітній день науки за мир і розвиток.

Читайте такожДень студента 2020 в Україні: дата та історія святаУ США - День Корпусу морської піхоти, День районних кодів, День ванільного кексу, День незабудок, День "Вулиці Сезам", на Кубі - День поліції, у Туреччині - День пам'яті Ататюрка, в Індонезії - День Героїв, у Киргизстані - День Молоді, у Панамі - День першого проголошення незалежності, в Аргентині - День традиції.

Пам'ятні дати 10 листопада, річниці та події

У 1885 році німецькі інженери Готліб Даймлер і Вільгельм Майбах встановили розроблений ними двигун внутрішнього згоряння на дерев'яний велосипед, який здійснив цього дня свою першу поїздку.

10 листопада 1939 року в США вперше був представлений автомобіль з кондиціонером.

У 1959 році Генеральна Асамблея ООН засудила апартеїд у Південній Африці і расову дискримінацію в будь-якій частині світу.

10 листопада 1983 року створено перший комп'ютерний вірус. 

Яке сьогодні церковне свято

Церква сьогодні вшановує пам'ять великомучениці Параскеви / фото ua.depositphotos.com

Православна церква 10 листопада вшановує пам'ять великомучениці Параскеви. За давнім переказом, батьки Параскеви довго не могли мати дітей. Вони щоп'ятниці молилися, постили, і народилася у них донька. Назвали її Параскевою, що в перекладі з грецької – п'ятниця. Навіть якщо цей день не припав на п'ятницю, тиждень усе одно вважається П'ятницьким, тому всі повір'я діють. У народі день назвали "Параскева-П'ятниця", "Бабина заступниця".

Що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна жінкам важко фізично працювати: пекти хліб, мести сміття з дому і прати, мити голову, купати дитину.

Прикмети на 10 листопада     

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- хмарно - у середині грудня будуть сильні морози;

- сонячно - чекайте теплої зими.

10 листопада іменини 

Іменини у Арсенія, Афанасія, Георгія, Дмитра, Івана, Максима, Мартіна, Миколи, Степана, Терентія, Анни, Неоніли та Анастасії.

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Автор: Нана Чорна