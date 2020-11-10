10 листопада - 314-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 51 день. У XX і XXI століттях цей день відповідає 28 жовтня Юліанського календаря.

Яке свято 10 листопада 2020

Цього дня світ відзначає Всесвітній день молоді, Міжнародний день бухгалтерії, День перегляду чорно-білого фільму, Всесвітній день науки за мир і розвиток.

Читайте такожДень студента 2020 в Україні: дата та історія святаУ США - День Корпусу морської піхоти, День районних кодів, День ванільного кексу, День незабудок, День "Вулиці Сезам", на Кубі - День поліції, у Туреччині - День пам'яті Ататюрка, в Індонезії - День Героїв, у Киргизстані - День Молоді, у Панамі - День першого проголошення незалежності, в Аргентині - День традиції.

Пам'ятні дати 10 листопада, річниці та події

У 1885 році німецькі інженери Готліб Даймлер і Вільгельм Майбах встановили розроблений ними двигун внутрішнього згоряння на дерев'яний велосипед, який здійснив цього дня свою першу поїздку.

10 листопада 1939 року в США вперше був представлений автомобіль з кондиціонером.

У 1959 році Генеральна Асамблея ООН засудила апартеїд у Південній Африці і расову дискримінацію в будь-якій частині світу.

10 листопада 1983 року створено перший комп'ютерний вірус.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 10 листопада вшановує пам'ять великомучениці Параскеви. За давнім переказом, батьки Параскеви довго не могли мати дітей. Вони щоп'ятниці молилися, постили, і народилася у них донька. Назвали її Параскевою, що в перекладі з грецької – п'ятниця. Навіть якщо цей день не припав на п'ятницю, тиждень усе одно вважається П'ятницьким, тому всі повір'я діють. У народі день назвали "Параскева-П'ятниця", "Бабина заступниця".

Що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна жінкам важко фізично працювати: пекти хліб, мести сміття з дому і прати, мити голову, купати дитину.

Прикмети на 10 листопада

Читайте такожВихідні у листопаді: як будемо відпочивати в третій місяць осеніЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- хмарно - у середині грудня будуть сильні морози;

- сонячно - чекайте теплої зими.

10 листопада іменини

Іменини у Арсенія, Афанасія, Георгія, Дмитра, Івана, Максима, Мартіна, Миколи, Степана, Терентія, Анни, Неоніли та Анастасії.

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Автор: Нана Чорна