18 листопада - 322-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 43 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 5 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 18 листопада 2020

Цього дня світ відзначає День кнопкового телефону, День Міккі Мауса, Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень, Всесвітній тиждень правильного використання антибіотиків, Всесвітній день географічних інформаційних систем, Міжнародний день вина «Зінфандель».

В Україні - День сержанта ЗСУ, в Узбекистані – День прапора, у США - День окультизму, День принцес, День цибулевого супу-пюре, в Латвії - День Незалежності, в Марокко - День Незалежності, у Німеччині - День покаяння і молитви, в Омані - національне свято, на Гаїті - День битви при Вертрієрі.

Пам'ятні дати 18 листопада, річниці та події

18 листопада 1865 року в «Saturday Press» було опубліковано перше оповідання Марка Твена «Знаменита стрибаюча жаба».

У 1870 році запрацювала перша офіційна голубина пошта, яка зв'язала Тур і Париж. Голуби мають гострий зір і неймовірну здатність знаходити дорогу додому. Людина дуже давно помітила цю їхню здатність і почала її використовувати. Описано безліч випадків, коли завдяки своїй просторовій пам'яті та льотним здібностям голуби, пролетівши тисячі кілометрів, поверталися в свій голубник. Так, відвезений із Парижа до Німеччини голуб, був випущений з клітки тільки через чотири роки, і вже на другий день він опинився вдома. Або, наприклад, відступаючи з Криму, гвардійці барона Врангеля відвезли з собою поштових голубів із севастопольської військової станції. Ці голуби потрапили до Німеччини - за 2500 кілометрів від будинку. Інстинкт кликав їх на батьківщину, і поступово, у міру появи можливості, вони поодинці повернулися до Севастополя. Вперше голуби були офіційно прийняті поштовою адміністрацією як засоби доставки кореспонденції під час облоги Парижа у 1870 році. Пошта для Парижа готувалася в турі. Повідомлення фотографувалися з великим зменшенням. Плівка містилася в шматочок полого гусячого пера, заклеювалася воском і прив'язувалася до поштового голуба. Голуб ніс 15-20 таких плівок. У Парижі був відкритий «голубиний поштамт», де відбувалася розшифровка одержуваних повідомлень. З обложеного німцями Парижа голуби летіли з депешами крізь шрапнель та рушничну стрілянину. Тому птахи прилітали на голубник часом поранені й навіть засліплені. Для перехоплення пернатих кур'єрів німці кинули на фронт «ескадрильї» соколів, і голуби стали гинути один за іншим. Але французам допомогло оригінальне рішення проблеми - вони забезпечили голубів зброєю залякування, прикріпивши до їхніх хвостів крихітні свистки. І соколи, хоча й були дуже голодні, стали боятися нападати на свистячих птахів. До речі, пошта обложеного Парижа доставляла не тільки державні повідомлення, а й приватні листи. Під час облоги Парижа голуби доставили їх понад мільйон. Пізніше вдячні парижани поставили голубу пам'ятник. Франція - не єдина країна, яка віддала почесті поштовому голубу. Відомий факт присвоєння звання полковника англійської армії поштовому голубу № 888 за великі заслуги в Першій світовій війні. Після смерті легендарний Голуб був похований з усіма військовими почестями.

18 листопада 1885 року з Бад-Каннштатта в Унтертюркхайм (передмістя Штутгарта) по набережній річки Неккар з неймовірною для того часу швидкістю 12 км/год пронісся перший мотоцикл. Це був дуже оригінальний велосипед з мотором. Рама, як і колеса, була виготовлена з дерева. Причому коліс було не два, а чотири, вони замість гумових покришок були зверху оббиті залізом. Під сидінням розташовувався двигун внутрішнього згоряння потужністю 0,5 к.с. Як паливо міг бути використаний бензин або гас. Двигун запускали рукояткою. В цілому, мотоцикли з'явилися приблизно одночасно з автомобілями, а то й трохи раніше. Як правило, вони народжувалися у майстернях майбутніх автовиробників, які пробували сили на більш простій техніці. Представлений здивованій публіці мотоцикл був сконструйований Адольфом Даймлером, сином Готліба Даймлера, який, як і Карл Бенц, створив перші отримали реальне застосування автомобілі. Наявність у мотоцикла чотирьох коліс пояснюється тим, конструктор не вмів їздити на велосипеді. Два бічних коліщатка рятували від частих падінь. Незважаючи на всю примітивність першого в світі мотоцикла, основні принципи його створення були закладені. Даймлер-старший запатентував його незадовго до цього заїзду, але «винаходити мотоцикл» не поспішав, вважаючи пристрій комерційно безперспективним. А Даймлер-молодший після поїздки без амортизаторів заявив, що на цю «костедробилку» більше не сяде.

У 1928 році в Нью-Йорку відбулася прем'єра першого звукового мультфільму «Пароплав віллі» з улюбленим усіма героєм Міккі Маусом. До цього Міккі Маус з'являвся в двох німих мультфільмах.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 18 листопада вшановує пам'ять архієпископа Іони. У народі це свято прозвали «День іони». За повір'ям, саме 18 листопада можна приманити щастя, розкидаючи рано вранці біля будинку дрібні монетки та вироби, зроблені своїми руками. Згідно зі ще одним звичаєм, молодим дівчатам уранці треба було випити склянку теплого молока з медом на щасливе кохання і вдале заміжжя.

Що сьогодні не можна робити

Не бажано приймати в цей день важливі рішення, укладати будь-які угоди. Варто утриматися від серйозних справ. Не підписуйте жодних документів - до біди. Не робіть великих покупок - вони довго не прослужать.

Прикмети на 18 листопада

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З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- рясний сніг - зима буде сніжною;

- вранці дощ - до вечора замете снігом.

18 листопада іменини

Іменини У Тихона, Григорія, Євпсихія і Галактіона.

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Автор: Нана Чорна