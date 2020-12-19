19 грудня - 353-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 12 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 6 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 19 грудня 2020

Цього дня світ відзначає День народження лінолеуму, День схрещування пальців, Міжнародний день допомоги бідним.

В Україні - День адвокатури, у США - День вінків по всій Америці, День емо, День карамелі, День пошуку вічнозеленої ялинки, День вівсяних мафінів, в Індії - День звільнення Гоа, у Білорусі - День профілактики травматизму.

Пам'ятні дати 19 грудня, річниці та події

Читайте такожПодарунки на Новий 2021 рік: креативні та милі ідеї презентів для всіхУ 1863 році 19 грудня англієць Фредерік Уолтон запатентував лінолеум. Назва цього підлогового покриття походить від латинського linum-льон, полотно і oleum-масло. Річ у тім, що предком лінолеуму було "промаслене полотно", процес виробництва якого був зафіксований ще у 1627 році. У 1866 році почалося промислове виробництво лінолеуму. Цей винахід швидко поширився по всьому світу. До речі, з часів Фредеріка Уолтона процес виробництва натурального лінолеуму не зазнав великих змін.

У 1917 році була утворена Національна хокейна ліга (NHL) - професійна спортивна організація, що об'єднує хокейні команди США і Канади. Вона об'єднала в собі 4 команди: "Монреаль Канадієнс", "Монреаль Вондерерс", "Оттава Сенаторс" і "Торонто Аренас".

19 грудня 1917 року в Монреалі стартував перший регулярний чемпіонат канадської Національної хокейної ліги. У цей день "Вондерерс" виграв у клубу з Торонто 10:9, а "Монреаль Канадієнс" виграв у хокеїстів з Оттави - 7:4. Хокеїсти Ліги були дуже успішними на льоду - вони вигравали Кубок Стенлі сім разів із перших дев'яти розіграшів (у сезоні 1918-1919 років розіграш був скасований через епідемію грипу, що вразила Сіетл). У той час Кубок Стенлі розігрувався між переможцем НХЛ і переможцем Асоціації хокею Тихоокеанського узбережжя. У 1926 році НХЛ підняла зарплати своїх гравців до рівня, який не могли дозволити собі інші північноамериканські хокейні ліги, і стала одноосібно розігрувати Кубок Стенлі. Потім Ліга розширилася - у 1924 році до неї приєдналися "Бостон Брюінз", у 1925 — "Нью-Йорк Американс" і "Піттсбург Пайрітс", у 1926 — "Нью-Йорк Рейнджерс", "Детройт Кугз" (пізніше стали "Детройт Ред Вінгз") і "Чикаго Блекхокс". До кінця сезону 1930-1931 років у Лізі грали в цілому 10 команд. Сьогодні у Лізі грає вже 31 команда із 30 міст США і Канади, що борються щорічно за головний приз ліги — Кубок Стенлі.

19 грудня 1972 року завершилася шоста й остання американська експедиція за програмою "Ополлон" на місяць. До складу екіпажу входили командир Юджин Сернан, пілот основного блоку Роналд Еванс, пілот місячної кабіни вчений-геолог Харрісон Шміт. Астронавти благополучно приводнилися у Тихому океані за 350 кілометрів на південний схід від острова Самоа.

У 1980 році 19 грудня були відкриті станції Київського метрополітену "Тарас Шевченка", "Петрівка" і "Проспект Корнійчука" (нині "Оболонь").

У 1981 році були відкриті станції Київського метрополітену "Площа Льва Толстого" і "Республіканський стадіон" (нині "Олімпійська").

У 1983 році в Бразилії стався злочин, що вразив світ. Він відбувся пізно ввечері в самому центрі Ріо-де-Жанейро, злочин було названо у спортивному світі "крадіжкою століття". З висотної будівлі штаб-квартири бразильської конфедерації футболу була викрадена золота статуетка Нікі, крилатої давньогрецької богині перемоги, - Кубок Жюля Римі (1873-1956, в 1921-1954 роках президента ФІФА), що присуджується раз на 4 роки команді–переможниці чемпіонату світу. У 1970 році після того, як бразильська збірна втретє завоювала титул найсильнішої в світі, Міжнародна федерація футбольних асоціацій передала "золоту богиню" їм навічно. Замість Нікі був заснований новий футбольний трофей - Кубок Світу ФІФА. Бразильці сприйняли крадіжку як національну ганьбу й трагедію. До розслідування були залучені кращі слідчі країни. Щоб вийти на слід злочинців, знадобилося більш як чотири роки. У складі зграї виявився і якийсь банкір, який встиг на той час перетворити витончену тридцятисантиметрову статуетку вагою 1,8 кг на кілька злитків золота. А перший "замах" на ніку було скоєно в 1966 році, коли вона була вручена англійським футболістам. Правда, тоді "золоту богиню" вдалося повернути неушкодженою.

У 1985 році був здійснений викрадення літака Ан-24 в Китай. Він належав компанії "Аерофлот". Ан-24 виконував звичайний пасажирський рейс за маршрутом Якутськ - Нерюнгрі - Чита-Іркутськ. На борту перебувало п'ять членів екіпажу і 52 пасажири, в тому числі діти й літні люди. Літак вилетів із Якутська за розкладом. Викрадач - один із пілотів. У результаті цієї події ніхто не загинув. Головний фігурант інциденту - другий пілот, 33-річний Шаміль Гаджі-Огли Алімурадов, був засуджений китайським судом до 8 років тюремного ув'язнення, але у 1989 році екстрадований до СРСР, де в 1990 році був засуджений на 5 років в'язниці.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 19 грудня вшановує пам'ять одного з найбільш шанованих святих - Миколи Угодника або, як його ще називають, Чудотворця. Інші назви свята: "День святого Миколая", "Микола", "Миколин день", "Микола морозний", "Зимник". Якщо ви перебуваєте з кимось у сварці - це найкращий час, щоб помиритися. Задумайте заповітне бажання, а Миколай Чудотворець посприяє його здійсненню. Святитель Миколай вважався "всіх заступником, всіх скорботних втішником, всіх сущих у бідах притулком, благочестя стовпом, вірних поборником". З Миколая починаються зимові свята. У цей день прийнято з ними вітати подарунками дітей і нужденних.

Що сьогодні не можна робити

Жінкам забороняється шити й прати, а чоловікам важко фізично працювати. У цей день ще триває Різдвяний піст, тому заборонено їсти м'ясо, яйця та продукти тваринного походження. На Миколая Чудотворця не можна просити грошей. Якщо у вас є велика потреба в цьому - зробіть це наступного дня.

Прикмети на 19 грудня

Читайте такожВихідні у січні 2021: скільки будемо відпочивати у перший місяць прийдешнього рокуЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- іній - до багатого врожаю;

- яка погода буде на Миколу зимового, такою вона буде й на Миколу весняного (22 травня).

19 грудня іменини

Іменини у Миколи та Максима.

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Автор: Нана Чорна