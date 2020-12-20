20 грудня - 354-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 11 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 7 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 20 грудня 2020

Цього дня світ відзначає Міжнародний день солідарності людей, День банкової тусовки, Четверту неділю Адвенту.

В Україні - День вшанування пенсіонерів і ветеранів МВС, у США - День «Йди колядувати», День сангрії, в Казахстані - День енергетика, у Макао - День заснування, в Казахстані - День фельд'єгеря, у Білорусі, Вірменії, Киргизстані - День співробітника органів національної безпеки, у Панамі - День жалоби, в М'янмі - День Бо Аун Чжао.

Пам'ятні дати 20 грудня, річниці та події

Читайте такожПодарунки на Новий 2021 рік: креативні та милі ідеї презентів для всіх20 грудня 1792 року було відкрито поштове сполучення між США і Канадою.

У 1879 році Томас Альва Едісон продемонстрував роботу лампи розжарювання. Едісон - американський винахідник і підприємець, який отримав у США 1093 патенти й близько 3 тисяч в інших країнах світу, творець фонографа, удосконалив телеграф, телефон, кіноапаратуру, розробив один із перших комерційно успішних варіантів електричної лампи розжарювання. Саме він запропонував використовувати на початку телефонної розмови слово "алло". У 1928 році нагороджений вищою нагородою США - золотою медаллю Конгресу. Член Національної академії наук США (1927), почесний член Академії наук СРСР (1930). Томас Едісон помер від ускладнень цукрового діабету 18 жовтня 1931 року в своєму будинку в Вест-Орінджі, Нью-Джерсі, який він придбав у 1886 році як весільний подарунок для Міни Міллер. Едісон був похований на задньому дворі свого будинку.

У 1883 році на Ніагарі був відкритий перший консольний міст між США і Канадою.

У 1892 році інженери Олександр Браун і Джордж Стіллман з американського містечка Сіракузи (шт.Нью-Йорк) отримали перший патент на пневматичні автомобільні шини.

У 1963 році вперше для жителів Західного Берліна був дозволений прохід через Берлінську стіну для одноденного відвідування родичів у НДР.

У 1987 році після зіткнення з танкером «Вектор» затонув пором «Донья Пас», загинули 4375 осіб.

20 грудня 2000 палата лордів Великобританії схвалила урядовий законопроект, що дозволяє використовувати клоновані ембріони людини в медичних цілях. За це проголосували 212 членів верхньої палати національного парламенту, проти - 92. Таким чином, Великобританія стала першою у світі країною, де було легалізовано клонування ембріона людини. Цей процес повинен використовуватися для боротьби з важкими захворюваннями: рак, лейкемія та хвороба Паркінсона. Обговорення законопроекту мало драматичний характер. Прихильники клонування наполягали, що швидке прийняття білля - питання життя й смерті для багатьох людей. Однак багато лордів закликали до терпіння та обережності. Проти планів уряду виступили глава англіканської церкви архієпископ Кентерберійський, глави основних релігійних конфесій Сполученого Королівства, а також духовний лідер тибетців Далай-лама. На їхню думку, використання клонованого ембріона ставить учених вище за Бога - творця людини, що неприпустимо ні з етичної, ні з моральної точки зору. Клонування-копіювання або точне відтворення будь-якого об'єкта. Перший клонований ссавець тварина - овечка Доллі, яка стала генетичною копією вівці-донора клітини. Цей експеримент був поставлений у 1996 році вченими Яном Вілмутом і Кітом Кемпбеллом у Рослінскому інституті (Шотландія) і після деяких удосконалень технології дав початок цілій низці клонування з соматичних клітин різних тварин (у тому числі крім овець ще й корів, кішок, оленів, собак, коней, биків, кроликів, щурів і мавп).

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 20 грудня вшановує пам'ять святого Амвросія, єпископа Медіоланського. Інші назви свята: «Абросим», «Амвросій», «Ніл», «Ніл Столобенський». У нього був дар чудотворення, він старанно молився і був суворим аскетом.

Що сьогодні не можна робити

У цей день не можна веселитися, і так до самого Різдва. До 7 січня ніяких великих свят немає. А щоб наступний рік пройшов добре, постарайтеся 20 грудня не лаятися, не брати в борг і не сумувати.

Прикмети на 20 грудня

Читайте такожЯк прикрасити ялинку до Нового року 2021-красиві ідеї на рік БікаЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- сонце за хмарами - буде снігопад;

- мокрий сніг - літо буде дощовим;

- сніг легкий і сухий - чекайте посухи в майбутнє літо.

20 грудня іменини

Іменини у Івана, Ніла, Павла, Петра, Сергія, Антона і Михайла.

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Автор: Нана Чорна