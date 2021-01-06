6 січня - 6-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 359 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 24 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 6 січня 2021

Цього дня у світі відзначаються Хур-хрум-день, День яблуні і Всесвітній день дітей-сиріт війни.

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У США - День обіймашок, День пісочного печива, День бобів, День технологій, День «Покличте поета на обід», День зважування, в Ірландії - Маленьке Різдво, у Німеччині, Іспанії - День трьох королів, на Ямайці - День марун, в Індії - Путрада Екадаші, у Лаосі - День Патет Лао, в Італії - День Бефани, у Болгарії - Йорданів день.

Пам'ятні дати 6 січня, річниці та події

У цей день в 1884 році німецький технік і винахідник Пауль Ніпков подав патентну заявку на винахід електричного телескопа, що став основою для механічного телебачення у 1920-х роках. Ніпков розробив так званий «електричний телескоп», в якому для розгортки застосував диск зі спірально розташованими отворами. Цей принцип покладено в основу всіх наявних систем розгортки. Передане зображення з великою швидкістю "обмацується" точка за точкою в певному порядку - по рядках. Світло, що відбивається від окремих точок зображення, вловлюється світлочутливим пристроєм і перетворюється на відповідний яскравості цих точок струм. У диску Ніпкова є ряд отворів, розташованих по спіралі Архімеда таким чином, що під час обертання диска кожен отвір розгортає за один оборот один рядок. Усі рядки, кількість яких дорівнює числу отворів диска, утворюють кадр зображення. Світло через отвори потрапляє на фотоелемент, отримані з його допомогою імпульси посилюються й модулюють несучу частоту радіопередавача. І тільки в першому десятилітті наступного століття винайдені були кошти для реалізації електронного телебачення.

У 1896 році відбулася прем'єра фільму «Прибуття поїзда на вокзал Ла-Сьота» братів Люм'єр.

У 1912 році в цей день Нью-Мексико став 47-м за рахунком штатом США.

Яке сьогодні церковне свято

6 січня - православний Різдвяний святвечір, переддень Різдва за Юліанським календарем. З появою на небі першого радісного вогника, який сповістив колись волхвам про народження Спасителя, можна починати святкувати. Наші предки напередодні Різдва обов'язково клали на стіл пучок сіна – на пам'ять про ясла, в яких народився Ісус. Стіл накривали білосніжною скатертиною і розставляли на ньому дванадцять страв – за кількістю апостолів – і всі вони були пісними. А з настанням 7 січня, після півночі - на стіл дозволяється ставити і м'ясні страви.

Що сьогодні не можна робити

У Святвечір слід обов'язково попросити вибачення у людей, яких образили, а також пробачити всіх своїх ворогів.

Прикмети на 6 січня

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- день ясний - вродять і овочі, і пшениця;

- багато зірок на небі - до хорошого врожаю чорниці;

- іній і глибоко промерзла земля - рік буде хлібний;

- чорні стежки на снігу - до врожаю гречки.

6 січня іменини

Іменини у Євгенії, Клавдії, Артема, Миколи та Сергія.

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Автор: Нана Чорна