8 лютого - 39-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 326 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 26 січня Юліанського календаря.

Яке свято 8 лютого 2021

Цього дня у світі відзначаються День пропозиції руки і серця, День нірвани, День підкидання монетки, Міжнародний день боротьби з епілепсією, День юного героя-антифашиста.

У США - День бойскаутів, День штату Айова, День футбольного похмілля, День очищення комп'ютера, День «Смійся і багатій», День повітряних зміїв, День опери, День тістечок із чорної патоки, у Канаді - День сім'ї, у Шотландії - «Вівсяний» понеділок, у Конго - День молоді, у Польщі - День пенітенціарної служби, у Словенії - День словенської культури.

Пам'ятні дати 8 лютого, річниці та події

Читайте такожДень Валентина 2021: коли відзначають, історія та традиції свята закоханихУ 1587 році в цей день королева Шотландії і претендентка на англійський престол Марія Стюарт була обезголовлена в замку Фотерінгей.

У 1672 році Ісаак Ньютон - англійський фізик, математик, механік і астроном, один із творців класичної фізики, автор фундаментальної праці «Математичні начала натуральної філософії», в якій він виклав закон всесвітнього тяжіння і три закони механіки, що став основою класичної механіки, зробив доповідь про теорію природи світла та кольору.

У 1816 році в Шотландії, в графстві Абердиншир, уперше в світі під час поліцейської операції була задіяна собака. Це сталося під час арешту злочинної зграї, що займалася контрабандою віскі. Поліцейському Малкольму Гіллеспі дуже допоміг бультер'єр, надресирований кидатися на коней, які тікають. Кінь за такого нападу ставав на диби, а вершник опинявся на землі. Такі факти застосування собак у роботі поліції мали місце в Німеччині, Англії та Франції. До речі, у Британії в другій половині 19 століття для боротьби зі злочинцями була виведена нова порода службового собаки – бульмастиф, що відрізнялася лютим характером. У Німеччині першим поліцейським собакою вважається ротвейлер, який зарекомендував себе як чудовий пошуковик. Не менш охоче німецькі поліцейські використовували у своїй роботі ще одну породу - доберманів.

У 1838 році Семюел Морзе вперше публічно продемонстрував свою систему електромагнітного телеграфу. Американський художник і перший президент Національної академії малювання, повертаючись з Європи, де займався вивченням творчості великих майстрів минулих часів, від свого попутника на кораблі дізнався про вплив струму на магніт і про його здатність миттєво проходити по довгому проводу. Він загорівся ідеєю застосувати електромагнетизм для передачі сигналів. Десять років він займався цією темою. І успіх прийшов.

У 1879 році на засіданні канадського Королівського інституту Сендфорд Флемінг уперше запропонував ідею про введення всесвітнього часу.

У 1910 році в США була заснована організація бойскаутів - «Boy Scouts of America». Слово скаут («scou») перекладається з англійської як «розвідник». Саме за прикладом цього руху в СРСР була заснована Піонерія.

У 1924 році в США у штаті Невада з ініціативи тюремного стоматолога Тернера вперше для страти злочинця була застосована газова камера.

У 1956 році в Лондоні почалася експлуатація двоповерхового автобуса «Рутмастер», що став символом столиці Британії і найбільш впізнаваним автобусом у світі. За довгі роки навколо «Рутмастерів» сформувалася ціла культура. Наприклад, перший ряд сидінь на верхньому поверсі вважався «куточком закоханих». Багато кондукторів, крім виконання своїх основних обов'язків, часто розважали пасажирів жартами, що створювало особливу доброзичливу атмосферу. До того ж вони допомагали входити і виходити з автобуса літнім особам та пасажирам-інвалідам, чим, на думку жителів столиці Британії, зводилося нанівець незручність автобуса для таких пасажирів. У 2003 році було прийнято рішення про припинення роботи цієї моделі автобусів, на той час на ходу було близько 550 машин. Списані «Рутмастери» не здаються на брухт, а продаються всім охочим, ціна автобуса для сторонніх покупців становить близько десяти тисяч фунтів стерлінгів. П'ять автобусів поповнили експозицію Лондонського музею громадського транспорту. Багато із цих автобусів повернулися на вулиці Лондона, але тепер вони возять туристів.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 8 лютого вшановує пам'ять Федора Студита. У народному календарі цей день вважається дуже таємничим, його назвали «Федір Поминальник». Вважається, що саме 8 лютого померлі родичі відвідують будинки, в яких раніше жили. Тому цього дня варто піти до церкви і помолитися за покійних.

Що сьогодні не можна робити

Не можна грішити, як і в будь-який інший день. Але саме сьогодні кожна ваша погана справа буде рахуватися за три. Особливо це стосується невиконаних обіцянок. Не варто підмітати або мити підлогу - виметете удачу і здоров'я, краще взагалі нічого не прибирати й не викидати.

Прикмети на 8 лютого

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рікЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- безвітряна і ясна погода - скоро прийде весна;

- хуртовина - зимі ще довго бути.

8 лютого іменини

Іменини у Ксенофонта, Марії, Аркадія, Петра, Симеона, Івана і Давида.

Вас також може зацікавити:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Нана Чорна