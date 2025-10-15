Поховання праху відбудеться у Барселоні.

14 жовтня на 54-му році життя зупинилося серце відомого українського ресторатора Ігоря Сухомлина. Трагічну звістку повідомила його дружина Христина на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, він боровся із хворобою, лікувався у Німеччині, де його й кремують.

"14 жовтня пішов із життя мій чоловік Ігор Сухомлин - найдорожча для мене людина. Він боровся до останнього, але хвороба перемогла. Ігор пішов у спокої, без болю в оточенні найближчих людей. Кремація відбудеться в Мюнхені, де він проходив лікування. Поховання праху відбудеться у Барселоні", - написала вона.

Чим відомий Ігор Сухомлин

Він народився у Чернігові у 1972 році, здобув економічну освіту і поступово став одним із найуспішніших рестораторів України. Ігор Сухомлин був співвласником Mimosa Burger, "Автостанція", Fish and Pussycat, "Балувана Галя", кавʼярні "Чашка" у Києві та закладів у інших містах. Загалом ресторатор долучився до відкриття 18 закладів у столиці, Чернігові, Черкасах, Житомирі та Львові.

Смерть відомих діячів

