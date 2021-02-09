9 лютого - 40-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 325 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 27 січня Юліанського календаря.

Яке свято 9 лютого 2021

Цього дня у світі відзначаються День народження стриптизу, Міжнародний день стоматолога, День народження волейболу, Міжнародний день піци, Міжнародний день безпечного Інтернету.

У США - День бублика, День читання у ванній, День формування здорових звичок, День позаземної культури, в Індії - День шоколаду, в Канаді - День продовольчої свободи, у Катарі - День спорту.

Пам'ятні дати 9 лютого, річниці та події

Читайте такожРелігійні свята у лютому: православний календар на місяць9 лютого 1893 року в паризькому кабаре «Мулен Руж» народився стриптиз. Весь одяг під час танцю перед публікою скинула з себе танцівниця Мона. За непристойну поведінку дівчину заарештували й оштрафували на 100 франків, що викликало протест і заворушення в столиці Франції. Відтоді цю дату прийнято вважати Днем народження стриптизу. Хоча, прабатьком стриптизу можна вважати танець «канкан», що з'явився у Франції на півстоліття раніше. У наш час стриптиз став явищем, цілком прийнятним суспільством. Понад те, еротичні танці стали невід'ємною частиною масової культури. Стриптизерки вважаються такими ж звичайними працівницями, як, наприклад, медсестра або продавець. Вони платять податки, ростять дітей. Для багатьох дівчат виступ - лише старт у кар'єрі, ніяк незв'язаної з демонстрацією тіла.

Ще 9 лютого - День народження волейболу. У 1895 року в місті Холіоке американського штату Массачусетс у спортзалі Асоціації молодих християн Керівник YMCA (молодіжної християнської організації) з фізпідготовки Вільям Морган провів перший у світі матч нової гри в м'яч. Морган вирішив змішати елементи баскетболу, бейсболу та гандболу. Він запозичив сітку з тенісу і встановив її на висоті приблизно 196 см від підлоги, так, щоб вона була вище від голови людини середнього на ті часи зросту. Суть гри полягала в тому, щоб перекидати м'яч над сіткою. Кількість учасників перший час була не обмежена. Саму ж гру охрестили «mintonette». Оскільки основна ідея гри полягала в тому, щоб ударяти руками по м'ячу, змушуючи його перелітати через сітку, професор Альфред Хальстед запропонував перейменувати «мінтонет» на «волейбол», що в перекладі означає «Літаючий м'яч». У 1897 році фахівцями було дано короткий звіт про волейбол і правила гри, який був включено до офіційного довідника атлетичної ліги Асоціації молодих християн. У 1900 році волейбол вийшов за межі США і почав швидко поширюватися в інших країнах світу.

9 лютого 1948 року в Токіо був заснований Всесвітній центр айкідо - потужної зброї самозахисту. Творець системи Уесібой Моріхеєм зібрав у нього найкраще з традиційного бойового мистецтва. Використовується айкідо під час підготовки спецпідрозділів і поліції. У 1975 році була заснована Міжнародна федерація айкідо. Ініціаторами її створення були європейські організації. У 1984 році Міжнародна федерація фйкідо вступила до Світової асоціації міжнародних спортивних федерацій.

У 1963 році відбувся перший політ вузькофюзеляжного середньомагістрального пасажирського літака Boeing 727. З 60-х по 80-ті роки Boeing 727 був одним із найпопулярніших авіалайнерів у світі.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 9 лютого вшановує пам'ять Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського. Йому моляться про допомогу в духовному розвитку, пошуку себе і добробут в сімейних стосунках. Іоанн Златоуст - захищає людей, які перебувають у розпачі.

Що сьогодні не можна робити

Бажано уникати порізів, опіків і травм. Краще не робити покупки, дарувати подарунки й мити голову.

Прикмети на 9 лютого

Читайте такожПодарунки чоловікові на День Валентина: як зверни презент – найліпші ідеїЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- місяць білий - до холоду, червоний - до вітру;

- хмари проти вітру пливуть - до снігу.

9 лютого іменини

Іменини у Іоанна, Петра, Дмитра та Івана.

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Автор: Нана Чорна