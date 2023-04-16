Вважається, якщо вогонь не зійде - це означатиме кінець світу. Цьогоріч він зійшов.

Увечері 15 квітня 2023 року Благодатний вогонь доставили до України. Про це повідомляє низка ЗМІ та Волинська єпархія ПЦУ.

Благодатний вогонь спершу привезли до кафедрального собору Святої Трійці Православної церкви України в Луцьку, а потім передадуть до всіх храмів ПЦУ, зазначають журналісти.

Вогонь доставили з Варшави з благословення Митрополита Луцького та Волинського Михаїла за сприяння "Волинського братства Святого Володимира Великого".

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"Цьогоріч паломницька група не їздила до Єрусалиму по благодатний вогонь. Тому кошти, які були направлені для цього, передали на потреби Збройним Силам України. Проте благодатний вогонь потрапив в Україну під час пасхального богослужіння", - йдеться у повідомленні Волинської єпархії Православної церкви України.

Тож ця подія цьогоріч історична: щороку вогонь доставляють із храму Гробу Господнього в Єрусалимі літаком в Україну, а у 2023-му через війну - сушею.

Сходження Благодатного вогню у храмі Гробу Господнього

У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі 15 квітня, у Велику Суботу, зійшов Благодатний вогонь, який очікували тисячі паломників з усього світу. Диво сходження Благодатного вогню цьогоріч відбулося о 14:50 за Києвом.

Паломники вмивалися Благодатним вогнем, освячуючи обличчя, одяг і вітали один одного різними мовами "Христос Воскрес!" - "Воістину Воскрес!". Це момент загальної величезної радості, тому в Єрусалимі склалася традиція вітати один одного з Великоднем одразу після сходження вогню.

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