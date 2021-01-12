Колядки - це обрядові пісні з побажанням щастя і багатства господарям.

Новорічні та різдвяні свята мають безліч традицій і народних звичаїв, пов'язаних з обрядовими піснями. На Різдво і в Старий Новий рік 14 січня діти і молодь відвідують будинки сусідів, родичів і хресних, де співають щедрівки і колядки. Колядки - це невеликі пісеньки з побажаннями благополуччя, здоров'я і багатого врожаю в наступаючому році. Діти заучують напам'ять ці вірші і потім зачитують їх і отримують від господарів гроші або частування.

Тексти колядок на Старий Новий рік російською та українською

В этот вечер колядуем!

Открывайте дверь входную!

Весело, с душой встречайте,

И скорее угощайте!

Колбасой и пирогами,

Салом, творогом, блинами!

Напоследок шоколадку!

И монетку для порядку!

***

Колядин-колядин!

Я у батька один!

Коротенький кожушок,

Дайте грошей мішок!

якщо грошей мало –

то давайте сало,

якщо сала нема –

то давайте пирога!

***

Старый Новый год встречай,

Нам ворота отворяй!

Детвора пришла с мешком,

Нас побалуй пирожком!

Дай, хозяйка, хлебушка,

Будет ясным небушко!

Дай, хозяйка, сладостей,

Будет много радости!

Будемо ми колядувати,

Бо пустили нас до хати.

У вас хата гарна, чиста

І ялиночка врочиста.

Ми колядочку співаємо –

Щастя в домі всім бажаєм.

Щоб росла у вас пшениця

І родила вся пашниця.

І щоб хліб та пироги

На столі завжди були.

Щоб водилися і гроші,

Щоб харчі були хороші.

І щоб гривні та „зелені”

Набивали вам кишені.

Як мине цей рік багатий,

Ще прийдемо колядувати!

***

Коляда, коляда, пригласите со двора!

В хату к вам сейчас придем

И станцуем, и споем.

Хозяев прославляем,

Счастья им желаем!

Коляда, коляда,

Вам – забава, нам – еда.

Не скупитесь, поделитесь,

Вот мешок. Пирог – сюда!

***

Коляд, коляд, колядниця.

Добра з медом паляниця.

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Як не дасте п'ятака,

Візьму бика за роги.

Не давайте копійки,

Бо порвуться кишеньки,

Будьте, люди, гонорові!

Дайте гроші паперові!

***

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така! Ви ж готуйте п’ятака!

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Автор: Катерина Пулатова