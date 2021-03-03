Щоб порадувати маму, подаруйте їй корисну річ або враження.

Зовсім скоро в Україні настане Міжнародний жіночий день, коли всіх жінок обдаровують презентами і теплими словами. Звичайно, в цей день не можна залишити без подарунка головну жінку в нашому житті - нашу маму. Всі мами чекають уваги і турботи від своїх дітей в цей день. Порадувати близьку людину можна багатьма способами - головне, щоб подарунок був бажаним і корисним.

Ідеї подарунків для мами на 8 березня

Подарунок для рукоділля допоможе мамі розслабитися і розвиватися у творчості. Це може бути набір для вишивки, в'язання або створення мила. Якщо у мами вже є всі необхідні інструменти - допоможіть їй відкрити нове хобі.

допоможе мамі розслабитися і розвиватися у творчості. Це може бути набір для вишивки, в'язання або створення мила. Якщо у мами вже є всі необхідні інструменти - допоможіть їй відкрити нове хобі. Кухонне приладдя полегшить побут мамі і дозволить їй проводити менше часу за готуванням їжі. Хорошим вибором для подарунка буде кухонний комбайн, соковижималка і електронна м'ясорубка. Кухонний девайс не повинен бути занадто складним у використанні, інакше мама не зможе ним користуватися.

полегшить побут мамі і дозволить їй проводити менше часу за готуванням їжі. Хорошим вибором для подарунка буде кухонний комбайн, соковижималка і електронна м'ясорубка. Кухонний девайс не повинен бути занадто складним у використанні, інакше мама не зможе ним користуватися. Парфум - універсальний подарунок для будь-якої жінки. Звичайно, мама теж йому зрадіє. Дізнайтеся, які аромати їй подобаються, і придбайте відповідні парфуми.

- універсальний подарунок для будь-якої жінки. Звичайно, мама теж йому зрадіє. Дізнайтеся, які аромати їй подобаються, і придбайте відповідні парфуми. Косметика по догляду для тіла - це прекрасний подарунок для мами, який допоможе їй підтримувати здоров'я шкіри і волосся. Вона обов'язково оцінить таку турботу. Не даруйте найдешевший набір з супермаркету - подарунок повинен підходити до типу її шкіри та волосся.

- це прекрасний подарунок для мами, який допоможе їй підтримувати здоров'я шкіри і волосся. Вона обов'язково оцінить таку турботу. Не даруйте найдешевший набір з супермаркету - подарунок повинен підходити до типу її шкіри та волосся. Подаруйте мамі відпочинок , нагадавши, що себе потрібно любити і балувати. Якщо мама ніколи не була на розслаблюючих процедурах - підштовхніть її до цього, вручивши подарунковий сертифікат. Хорошим рішенням буде сертифікат на масаж, СПА-процедури або шоколадне обгортування для шкіри.

, нагадавши, що себе потрібно любити і балувати. Якщо мама ніколи не була на розслаблюючих процедурах - підштовхніть її до цього, вручивши подарунковий сертифікат. Хорошим рішенням буде сертифікат на масаж, СПА-процедури або шоколадне обгортування для шкіри. Зробіть мамин будинок більш комфортним, подарувавши їй річ для домашнього затишку . Адже матерям дуже важливо жити в спокійній обстановці і відчувати, що про них піклуються. Проявити любов до мами можна за допомогою нового халата, в'язаного пледа, теплої піжами або нових забавних тапочок.

. Адже матерям дуже важливо жити в спокійній обстановці і відчувати, що про них піклуються. Проявити любов до мами можна за допомогою нового халата, в'язаного пледа, теплої піжами або нових забавних тапочок. Ювелірні прикраси - хороший подарунок на 8 березня, але він повинен відповідати її смакам. Подаруйте їй брошку або кільце з її улюбленим каменем, милий кулон або блискучу підвіску. Якщо мама постійно носить якусь прикрасу (наприклад, обручку), то не варто їй дарувати ще одну.

Ну і звичайно, неможливо уявити Міжнародний жіночий день без букета квітів. Якими б не були захоплення рідної жінки, вона в будь-якому випадку буде рада отримати свої улюблені квіти в подарунок. Разом з букетом не забудьте сказати їй слова подяки і привітати зі святом.

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Автор: Катерина Пулатова