Сьогодні святкується Свята Вечеря, коли родина збирається за святковою пісною вечерею.

Сьогодні православні християни відмічають Святу Вечерю - свято, що передує Різдву. Цього дня вранці та вдень прибирають в хаті та готують 12 пісних страв до столу. А ввечері після появи першої зорі на небі вся родина сідає за стіл та смакує святковими стравами. Детальніше про історію та традиції Святого Вечора читайте в нашій статті. УНІАН зібрав для вас найкращі побажання та листівки зі Святвечором, які ви можете переслати своїм близьким.

Привітання зі Святою Вечерею

Відчиняйте двері ясенові,

бо Різдво ступає на поріг

знак добра, господньої любові

у світлі Віфліємської зорі!

Хай це свято лине в кожну хату,

в кожнім серці свій залише слід

будьте дужі, щирі і багаті

щастя вам і довгих многих літ!

Святий вечір настає

Зірочка моргає,

До вечері кличе всіх

В вікно заглядає.

На столі дванадцять страв

Та з медом кутя,

Славимо колядкою

Народження Христа!

Сядемо до столу всі на Святий вечір.

Сяйво загориться в кожному вікні.

І на Україні, і в краю далекім,

Там, де б’ється серце нашої рідні.

Та заколядуєм, славлячи Христа!

Смачної куті вам! Веселого Різдва!

Святий вечір на поріг-

світлого Різдва для всіх!

Хай до Вас Bін завітає,

з тим, що серце забажає!

Хай рікою щастя ллється,

хай добро в сім’ї ведеться!

Хай між вами згода буде,

Хай Ісус Вас не забуде!

До столу в Святвечір сіда Україна,

Зібравши свій рід на честь Рождества,

Вітає колядками Божого Сина —

Малого Ісуса Христа!

Даруй нам, Ісусе, і щастя, і долю,

Дай сили творити добро!

Здолати недолю, відстояти волю,

Відкинувши кривду і зло!

Нехай від яскині по всій Україні

Нам сяє Різдвяна зоря!

І, правдою сильні, в єднанні родиннім

Небесного славімо Царя!

Вітаю Вас з Різдвяним Святвечором! Бажаю, щоб цей важливий день і прийдешнє Різдво принесли в Ваш будинок добрі і радісні вісті, здоров'я душевне і тілесне, мир, любов і удачу у всіх справах! Нехай Різдвяна зірка світить на всіх життєвих дорогах, допомагає вибрати правильний шлях і робити добрі вчинки!

У Різдвяний Святвечір хочу від щирого серця побажати, щоб тобі не страшні були ніякі перешкоди на шляху, щоб поруч завжди були вірні друзі і улюблені близькі, щоб щастям була оповита твоя душа, щоб напередодні свята серце позбулося усього поганого і сумного і приготувалася до нового розквіту сил і щастя.

Настала чарівна ніч перед самим добрим і мирним святом - Різдвяний святвечір! У цю ніч всі очікують чуда і сподіваються на те, що все погане нарешті забудеться і відступить в минуле! Бажаю всім бути в Різдво оточеними тільки близькими, не втрачати віри у свої сили і в людей, створювати душевну атмосферу навколо себе і бути щасливими!

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У Різдвяний святвечір я від душі бажаю щастя, благополуччя, удачі, миру і радості. Нехай напередодні свята твоє серце знайде надію, нехай у твоє життя прийде справжнє диво, нехай для тебе цей світ наповниться світлом любові, краси і благодаті, нехай твоя зірка горить яскраво, нехай вона завжди веде тебе до великих мрій.

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Автор: Катерина Пулатова