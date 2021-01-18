На Водохреще заведено купатися в ополонці природної водойми.

Щорічно 19 січня відзначається велике церковне свято, присвячене Хрещенню Господньому. Цього дня люди згадують хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Свято Водохрещі відоме своїми цікавими традиціями, головною з яких є купання в річці або озері з освяченою водою.

Історія свята Водохреща

Ісус Христос здійснив обряд хрещення, тобто очищення всіх гріхів, у віці 30 років в річці Йордан. Божий Син був безгрішним, проте похрестився, як будь-яка смертна людина, щоб показати, що він не вищий за інших. Хрещення Ісуса проводив Іоан Предтеча, якого називають Іоаном Хрестителем. Згідно з Біблією, під час хрещення на Ісуса з неба у вигляді голуба зійшов Святий Дух і пролунав голос Божий, тому свято також називають Богоявленням.

Водохрещу святкують ще з часів Русі, проте традиційні водохресні купання поширилися лише у 20 столітті. Звичай купатися на Водохрещу існує лише в Україні та кількох інших православних країнах.

Традиції та прикмети свята

На свято Водохрещі цілющими чудодійними властивостями наділяється вода. Люди носять воду до церкви, щоб її освятити. Вважається, що така вода не псується, може лікувати людей та зберігає свою особливість цілий рік.

Ще одна відома традиція свята - купання у водоймах. Для цього на річці чи озері готують ополонку, яку освячує священник. При будь-якій погоді люди на кілька секунд занурюються у воду. Вважається, що така процедура очищає душу та дарує здоров'я.

Як купатися на Водохреще

Купання на Водохреще принесе користь лише тоді, якщо дотримуватись правил безпеки. Пірнати у воду строго заборонено вагітним жінкам, літнім людям, дітям до 6 років та людям з хронічними хворобами. Особливо небезпечними водохресні купання є для людей з хворобами серця та легенів. Дати рекомендацію по купанню може тільки лікар.

Пірнати в воду слід в офіційно облаштованих місцях під наглядом медиків та рятувальників. В день купання заборонено вживати алкоголь. Перед купанням треба зробити розминку і прочитати молитву. Заходити в воду потрібно поступово. Проводити в воді потрібно не більше 10 секунд. Занурюватися у воду різко та з головою украй небезпечно - це може призвести до зупинки серця. Після виходу з води обітріться рушником та вдягніть теплий сухий одяг, а потім випийте чай.

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Автор: Катерина Пулатова