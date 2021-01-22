Сьогодні, 22 січня, в день проголошення в 1919 році акту Злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки, відзначається День Соборності України.
Офіційно свято було встановлено в 1999 році указом Леоніда Кучми. 22 січня також є датою інших пам'ятних подій української історії. У 1918 році в цей день була оголошена незалежність Української Народної Республіки. А роком пізніше в цей же день відбулося об'єднання УНР і ЗУНР. У 1990 це свято відзначили акцією "живий ланцюг" - мільйони людей від Києва до Львова взялися за руки, відзначаючи День Соборності.
Привітання З Днем Соборності в картинках і віршах
Велична і свята, моя ти Україно,
Лише тобі карать нас і судить
Нам берегти тебе, Соборну і єдину
І нам твою історію творить!
Я співаю про тебе, прекрасна країно,
Де хлібами духмяними вкриті поля,
І про шлях твій до волі, моя Україно,
Незалежна та славна слов'янська земля!
Соборність розуміє кожен власно,
Що це таке? – задасть питання вчасно,
– Це єдність духу, сил мого народу,
Що нас єднає мужність, волю, вроду.
Це наші мрії в дійсності новій,
Це світле небо миру і надій,
Це сонце, роси, квіти навесні,
Це щось приємне, що ми бачимо у сні.
Соборність, я вважаю, – то сім’я,
То Україна, нененька моя!
Сьогодні українців ми вітаємо
Із днем Соборності Батьківщини,
Патріотизму, мужності бажаємо,
Щоб вас покинули назавжди війни,
Удачі, радості бажаю, і здоров'я,
Успіхів у житті і у роботі,
Щоб все було просякнуте любов'ю,
Щоб ви жили у злагоді й турботі!
День Соборності сьогодні
В нашій славній Україні.
Я бажаю, щоб були
Ми згуртовані і єдині.
Процвітає хай держава,
Щасливий буде хай народ,
Кожен Новий Рік достаток
І щоб не знали ви хвороби та турбот!
Україно, соборна державо,
Сонценосна колиско моя.
Ще не вмерла й не вмре твоя слава,
Завойована в чесних боях.
Твій Богдан й вінценосна Софія
Повернулися до тебе з віків,
Ще не вмерла й не вмре твоя мрія,
Як не вмер солов'їний твій спів.
Україно, Шевченка Надія,
Мій святий, несплюндрований гімн,
Я в мовчанні твоєму німію
Й воскресаю у слові твоїм.
І Дніпро, і Дністер пливуть в море,
Бо єднає їх кревна земля,
Україно, держава соборна,
Сонценосна колиско моя!
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