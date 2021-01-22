Сьогодні відзначається важливе державне свято.

Сьогодні, 22 січня, в день проголошення в 1919 році акту Злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки, відзначається День Соборності України.

Офіційно свято було встановлено в 1999 році указом Леоніда Кучми. 22 січня також є датою інших пам'ятних подій української історії. У 1918 році в цей день була оголошена незалежність Української Народної Республіки. А роком пізніше в цей же день відбулося об'єднання УНР і ЗУНР. У 1990 це свято відзначили акцією "живий ланцюг" - мільйони людей від Києва до Львова взялися за руки, відзначаючи День Соборності.

Привітання З Днем Соборності в картинках і віршах

Велична і свята, моя ти Україно,

Лише тобі карать нас і судить

Нам берегти тебе, Соборну і єдину

І нам твою історію творить!

Я співаю про тебе, прекрасна країно,

Де хлібами духмяними вкриті поля,

І про шлях твій до волі, моя Україно,

Незалежна та славна слов'янська земля!

Соборність розуміє кожен власно,

Що це таке? – задасть питання вчасно,

– Це єдність духу, сил мого народу,

Що нас єднає мужність, волю, вроду.

Це наші мрії в дійсності новій,

Це світле небо миру і надій,

Це сонце, роси, квіти навесні,

Це щось приємне, що ми бачимо у сні.

Соборність, я вважаю, – то сім’я,

То Україна, нененька моя!

Сьогодні українців ми вітаємо

Із днем Соборності Батьківщини,

Патріотизму, мужності бажаємо,

Щоб вас покинули назавжди війни,

Удачі, радості бажаю, і здоров'я,

Успіхів у житті і у роботі,

Щоб все було просякнуте любов'ю,

Щоб ви жили у злагоді й турботі!

День Соборності сьогодні

В нашій славній Україні.

Я бажаю, щоб були

Ми згуртовані і єдині.

Процвітає хай держава,

Щасливий буде хай народ,

Кожен Новий Рік достаток

І щоб не знали ви хвороби та турбот!

Україно, соборна державо,

Сонценосна колиско моя.

Ще не вмерла й не вмре твоя слава,

Завойована в чесних боях.

Твій Богдан й вінценосна Софія

Повернулися до тебе з віків,

Ще не вмерла й не вмре твоя мрія,

Як не вмер солов'їний твій спів.

Україно, Шевченка Надія,

Мій святий, несплюндрований гімн,

Я в мовчанні твоєму німію

Й воскресаю у слові твоїм.

І Дніпро, і Дністер пливуть в море,

Бо єднає їх кревна земля,

Україно, держава соборна,

Сонценосна колиско моя!

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Автор: Катерина Пулатова