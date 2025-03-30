Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала приз у Данії.

Новий український документальний фільм знаменитого режисера Мстислава Чернова, відомого за оскароносною картиною "20 днів у Маріуполі", "2000 метрів до Андріївки" отримав нагороду на Міжнародному фестивалі документального кіно CPH:DOX у Данії. Стрічка стала найкращою у номінації F:ACT AWARD.

Про це стало відомо з сайту кінофестивалю. Щороку ця кіноподія обирає найкращі картини, які поєднують в собі документалістику та журналістські розслідування. Окрім переможної статуетки кінозірці також вручили грошовий приз у розмірі 5 тисяч євро.

"Ми присуджуємо нагороду F: ACT фільму "2000 метрів до Андріївки" не лише тому, що це конфлікт на нашому порозі, а тому, що це шедевр кіно: захоплююче, багатошарове зображення війни, яке можна порівняти з "На Західному фронті без змін". Але це не Перша світова війна, це сьогодні. Безглуздість війни, а також її тривожна поезія — все тут видно на повну. Художник серед кровопролиття повертає реальність додому та знімає антивоєнний фільм, який змушує нас замислитися над гідністю кожного втраченого людського життя", – висловилися про український фільм організатори кінофестивалю.

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Що відомо про фільм "2000 метрів до Андріївки"

За сюжетом українські військові повинні виконати одне із завдань на фронті: подолати укріплений кілометр лісу, щоб звільнити стратегічно важливе село від російських окупантів. Чернов вирушає на завдання разом із захисниками. Чим далі воїни та журналіст просуваються територією зруйнованої України, тим більше вони усвідомлюють наслідки війни та їм здається, що вона ніколи не закінчиться.

Знімання документалки розпочалися у 2023-му, а загалом робота над картиною тривала півтора року. Окрім Чернова, участь у зніманнях також брали фотограф Олександр Бабенко та продюсерки Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат. Музичним супроводом займався дворазовий лауреат премії "Греммі", композитор Сем Слейтер ("Чорнобиль", "Джокер").

Зазначимо, що Чернов здобув світову славу завдяки стрічці "20 днів у Маріуполі", в якій показав звірства росіян та наслідки війни у перші дні вторгнення окупантів в місто. Фільм здобув "Оскар", BAFTA та премію Гільдії режисерів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні покажуть номінований на "Оскар-2025" фільм "Насіння священного інжиру". Стрічка на престижній кінопремії потрапила до категорії "Найкращий міжнародний фільм" від Німеччини. Показ картини розпочнеться наприкінці квітня.

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