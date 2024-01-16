Зірка спробуває себе в іншій сфері.

Відома акторка Крістен Стюарт, яка зіграла головну роль у всіх частинах фільму "Сутінки", заявила про своє рішення поставити на паузу акторську кар'єру. Про це пише видання Variety.

"Не можу дочекатися, коли мої агенти прочитають новину, що я хочу поставити на паузу акторство", - заявила дівчина в інтерв'ю.

За словами Стюарт, вже близько п'яти років вона шукає фінансування для своєї кінострічки. Дівчина хоче спробувати себе в режисурі фільмів. Зокрема, у кінороботі "Хронологія води".

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"Я збираюся зняти цей фільм, перш ніж працювати на когось іншого. І так, я нарешті залишу акторство. Я не зніму жодного фільму, поки не зроблю цей фільм. Я вам це точно скажу. Я думаю, так буде краще", - сказала акторка.

Що відомо про Крістен Стюарт

Крістен Стюарт - американська акторка, яка має багато престижних нагород. Зокрема, була номінанткою на премію "Оскар", у 2010 році отримала спеціальну нагороду BAFTA у категорії "Нова зірка". Згодом журнал Forbes назвав її найбільш високооплачуваною акторкою. У 2020 року Крістен отримала нагороду "Акторка десятиліття" від Асоціації голлівудських критиків.

Нагадаємо, про своє рішення також не зніматися у фільмах оголосила нещодавно і акторка Марго Роббі. Жінка впевнена, що після популярної кінострічки "Барбі" її обличчя може дратувати глядачів. Зірка хоче взяти паузу і теж стати режисеркою.

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