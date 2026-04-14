Вийшов трейлер фільму жахів 'Астрал 6': що відомо про сюжет (відео)

Кінокомпанія Sony Pictures Entertainment показала трейлер фільму жахів "Астрал 6", що в оригіналі отримав назву Insidious: Out of the Further.

Офіційно фільм стане сиквелом горору "Астрал: Червоні двері", що вийшов влітку 2023 року, однак по факту тут вже будуть зовсім нові герої.

Зокрема, тепер замість родини Ламбертів, яких протягом десятиліть переслідували демони з потойбічного світу, в центрі сюжету опиниться молода жінка та самотня мати Джемма, яка отримає здатність подорожувати в Потойбіччя та повертатися звідти назад. Це приверне увагу злих духів, які тепер прагнутимуть з її допомогою потрапити в реальний світ.

Головну роль у фільмі зіграла британська акторка Амелія Ів, найбільш відома за серіалом "Привиди маєтку Блай" від Майка Фленаґана для Netflix.

Серед інших імен у касті – Брендон Переа ("Ноу", "Смерчі", серіал "ОА") та Мейсі Річардсон-Селлерс ("Зоряні війни: Пробудження Сили", серіали "Первородні", "Легенди завтрашнього дня").

Крім того, вже відомо, що до ролі демонологині Еліс Рейнер повернеться американська акторка Лін Шей – це єдина персонажка, яка була присутня в усіх п'яти попередніх частинах франшизи "Астрал", попри те, що фізично героїня померла ще у першому фільмі.

Зняв стрічку за власним сценарієм американський режисер Джейкоб Чейз, найбільш відомий за горором "Давай пограємо" 2020 року.

В світовий прокат фільм вийде 21 серпня 2026 року.

Франшиза "Астрал" – що відомо

Перший фільм франшизи "Астрал", створений майстром горору Джеймсом Ваном (франшизи "Пила", "Закляття") за сценарієм Лі Воннелла (також працював над першими частинами "Пили"), розповідав про родину Ламбертів, деякі чоловіки з якої мали здатність занурюватися в стан "астралу" та таким чином потрапляти у населене демонами Потойбіччя. Протягом десятиліть вони намагалися протистояти монстрам, що перетворювали їхнє життя на пекло.

При бюджеті 1,5 мільйони доларів стрічка з Патріком Вілсоном ("Привид опери", "Хранителі", "Льодяник", франшизи "Закляття", "Аквамен", серіал "Фарго") та Роуз Бірн ("28 тижнів по тому", "Подружки нареченої", "Шпигунка", "Я не залізна", франшиза "Люди Ікс") в головних ролях зібрала в прокаті майже 100 мільйонів доларів. Також фільм мав непогані як для горору оцінки від критиків, тож перетворення його на франшизу було неминучим.

У 2013 році Ван зняв ще один фільм франшизи, який також зосереджувався на родині Ламбертів, тоді як у стрічці 2015 року, режисером якої вже був сценарист перших двох частин Лі Воннелл, події відбувалися дещо раніше і були присвячені іншим героям. У 2018 році ще вийшов фільм "Астрал: Останній ключ" від режисера Адама Робітеля, який був присвячений героїні Еліс Райнер (також вона була однією з головних персонажок третьої частини).

Втім, четвертий "Астрал" був більш прохолодно сприйнятий критиками і глядачами, які заявляли, що франшиза вже себе вичерпала. Тим не менш, у 2023 році вийшов п'ятий фільм серії "Астрал: Червоні двері", який знову повертав в сюжет родину Ламбертів, щоб остаточно завершити їхню історію, а його режисером виступив сам виконавець головної ролі Патрік Вілсон.

Вас також можуть зацікавити новини: