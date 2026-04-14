Вийшов трейлер фільму жахів 'Астрал 6': що відомо про сюжет (відео)

Кінокомпанія Sony Pictures Entertainment показала трейлер фільму жахів "Астрал 6", що в оригіналі отримав назву Insidious: Out of the Further.

Офіційно фільм стане сиквелом горору "Астрал: Червоні двері", що вийшов влітку 2023 року, однак по факту тут вже будуть зовсім нові герої.

Зокрема, тепер замість родини Ламбертів, яких протягом десятиліть переслідували демони з потойбічного світу, в центрі сюжету опиниться молода жінка та самотня мати Джемма, яка отримає здатність подорожувати в Потойбіччя та повертатися звідти назад. Це приверне увагу злих духів, які тепер прагнутимуть з її допомогою потрапити в реальний світ.

Головну роль у фільмі зіграла британська акторка Амелія Ів, найбільш відома за серіалом "Привиди маєтку Блай" від Майка Фленаґана для Netflix.

Серед інших імен у касті – Брендон Переа ("Ноу", "Смерчі", серіал "ОА") та Мейсі Річардсон-Селлерс ("Зоряні війни: Пробудження Сили", серіали "Первородні", "Легенди завтрашнього дня").

Крім того, вже відомо, що до ролі демонологині Еліс Рейнер повернеться американська акторка Лін Шей – це єдина персонажка, яка була присутня в усіх п'яти попередніх частинах франшизи "Астрал", попри те, що фізично героїня померла ще у першому фільмі.

Зняв стрічку за власним сценарієм американський режисер Джейкоб Чейз, найбільш відомий за горором "Давай пограємо" 2020 року.

В світовий прокат фільм вийде 21 серпня 2026 року.

Франшиза "Астрал" що відомо

Перший фільм франшизи "Астрал", створений майстром горору Джеймсом Ваном (франшизи "Пила", "Закляття") за сценарієм Лі Воннелла (також працював над першими частинами "Пили"), розповідав про родину Ламбертів, деякі чоловіки з якої мали здатність занурюватися в стан "астралу" та таким чином потрапляти у населене демонами Потойбіччя. Протягом десятиліть вони намагалися протистояти монстрам, що перетворювали їхнє життя на пекло.

При бюджеті 1,5 мільйони доларів стрічка з Патріком Вілсоном ("Привид опери", "Хранителі", "Льодяник", франшизи "Закляття", "Аквамен", серіал "Фарго") та Роуз Бірн ("28 тижнів по тому", "Подружки нареченої", "Шпигунка", "Я не залізна", франшиза "Люди Ікс") в головних ролях зібрала в прокаті майже 100 мільйонів доларів. Також фільм мав непогані як для горору оцінки від критиків, тож перетворення його на франшизу було неминучим.

У 2013 році Ван зняв ще один фільм франшизи, який також зосереджувався на родині Ламбертів, тоді як у стрічці 2015 року, режисером якої вже був сценарист перших двох частин Лі Воннелл, події відбувалися дещо раніше і були присвячені іншим героям. У 2018 році ще вийшов фільм "Астрал: Останній ключ" від режисера Адама Робітеля, який був присвячений героїні Еліс Райнер (також вона була однією з головних персонажок третьої частини).

Втім, четвертий "Астрал" був більш прохолодно сприйнятий критиками і глядачами, які заявляли, що франшиза вже себе вичерпала. Тим не менш, у 2023 році вийшов п'ятий фільм серії "Астрал: Червоні двері", який знову повертав в сюжет родину Ламбертів, щоб остаточно завершити їхню історію, а його режисером виступив сам виконавець головної ролі Патрік Вілсон.

Вас також можуть зацікавити новини: