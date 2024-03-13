Для широкої аудиторії фільм стане доступний на Netflix із 24 травня 2024 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший трейлер науково-фанатстичного трилера "Атлас" (Atlas), головну роль в якому виконала поп-ікона Дженніфер Лопес ("Вийду за тебе", "Клітка", "Стриптизерки").

Події фільму відбуваються у високотехнологічному майбутньому. Головна героїня Атлас Шеперд – блискучий аналітик-мізантроп із глибокою недовірою до штучного інтелекту, яка приєднується до місії, щоб захопити робота-відступника, з яким її пов'язує таємниче минуле. Коли плани йдуть не так, як очікувалося, її єдина надія врятувати майбутнє людства від штучного інтелекту – довіряти йому.

Окрім Лопес у фільмі зіграли Симу Лю ("Шан-Чі та легенда десяти кілець", "Барбі"), Стерлінг К. Браун ("Чорна Пантера", "Хижак"), Марк Стронг ("Kingsman: Таємна служба", "Круелла") та Лана Паррія (серіали "Якось у казці", "Лінкольн для адвоката").

Зняв фільм канадський режисер Бред Пейтон, найбільш відомий за роботою над блокбастерами "Подорож 2: Таємничий острів", "Розлом Сан-Андреас" та "Ремпейдж" з Двейном "Скелею" Джонсоном, а також постапокаліптичним комедійним серіалом "Світанок" від Netflix.

Для широкої аудиторії фільм стане доступний на Netflix із 24 травня 2024 року.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Netflix випустив пригодницький фентезі "Діва проти біди" (Damsel) з зіркою "Дивних див" та "Еноли Голмс" Міллі Боббі Браун в головній ролі.

Вас також можуть зацікавити новини: