Остаточна ціна монет з дорогоцінних металів залежатиме від вартості срібла або золота в день покупки.

Національний банк до 30-річчя Незалежності України вводить в обіг чотири пам'ятні монети серії "Відродження української державності" та нову інвестиційну монету "30 років Незалежності України".

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації монет на монетному дворі Нацбанку заявив директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

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За його словами, в нових монетах Нацбанк намагався зобразити всю палітру національних символів і з'єднати їх з сучасними новаціями та технологіями карбування.

Варто відзначити, що перша з монет - номіналом 5 грн з нейзильберу (тираж 50000 штук) - вводиться в обіг вже відсьогодні, а інші монети будуть введені в обіг з 17 серпня. Реальна вартість цієї монети становить 71 грн.

З інших пам'ятних найдорожчою є золота монета вагою 62 грами (дві унції) номіналом 250 грн - близько 140 тис.грн. Вона буде випущена тиражем 400 штук.

Також НБУ випускає дві монети зі срібла номіналом 10 і 50 гривень. Їх вага відповідно складе 31 (одна унція) і 500 грамів. Реальна вартість цих монет складе близько 1846 і 20175 грн відповідно, а тиражі - 3000 і 500 штук.

Що стосується інвестиційної монети, то вона буде вироблятися зі срібла (номінал - 1 грн) в кількості 15000 штук. Її маса складе 31 грам, а приблизна вартість - 1846 грн.

Остаточна ціна монет з дорогоцінних металів буде залежати від вартості срібла або золота в день покупки. Купити монети можна на сайті НБУ або у відділеннях банків-дистриб'юторів.

День Незалежності України: як відзначатимемо

У Києві 23-24 серпня на всіх заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності України очікується безпрецедентно велика присутність іноземних гостей найвищого рівня - від глав держав і урядів, глав парламентів до членів урядів.

Увечері 24 серпня на НСК "Олімпійський" розпочнеться святкове шоу "Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни", в якому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр.

Автор: Дмитро Шварц