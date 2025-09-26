Співачку звинуватили у звільненні менеджера через його політичні погляди.

Поп-зірка Дуа Ліпа звинуватила видання Daily Mail у наклепі та експлуатації трагедії в Газі. У ЗМІ поширили інформацію про неправомірне звільнення одного з підлеглих співачки.

У своєму блозі в Instagram Ліпа спростувала чутки про те, що вона припинила співпрацю з одним із своїх агентів через його проізраїльську позицію. Як відомо, сама артистка виступає за права палестинців.

"Ця історія не лише була повністю неправдивою, але й мова, яку використовувала Daily Mail, була навмисно провокаційною, створеною виключно для клікбейту, явно спрямованою на розпалювання розбрату в Інтернеті. Я завжди за вільну Палестину, але використання глобальної трагедії для продажу газет є для мене дуже тривожним явищем", - обурилася артистка.

У скандальній статті йшлося про те, що член команди Дуа Ліпи Девід Леві підписав петиції з вимогою викреслити ірландських виконавців Kneecap з фестивалю Гластонбері через їхні пропалестинські погляди. Саме на тлі цього його нібито було звільнено.

За словами самої співачки, журналісти медіа повністю перекрутили ситуацію, не дотримуючись правдивих фактів:

"Я не виправдовую дій Девіда Леві чи інших музичних керівників щодо артиста, який говорить правду. Я також не можу ігнорувати те, як це було висвітлено у пресі".

Представники співачки у коментарі BBC наголосили, що Девід Леві тісно співпрацював із Дуа Ліпою на старті її кар’єри, зробивши значний внесок у її розвиток. Згодом він залишався в команді в ролі консультанта. Однак, на початку цього року він залишив співпрацю заради нових проєктів.

Варто зазначити, що Daily Mail вже відреагували на ситуацію та виправили свою статтю, додавши нові заяви артистки.

