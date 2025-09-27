Вона вважає це щасливим співпадінням.

Перша леді України Олена Зеленська відреагувала на обговорення образів, які обрали для банкету у Віндзорському замку Меланія Трамп та королева Камілла.

В інтерв'ю ТСН дружину українського президента запитали, чи узгоджують кольори та фасони одягу перед візитом до королівських осіб. Зеленська припустила, що таке правило навряд чи існує, однак зараз всі, хто хоче продемонструвати свою прихильність і підтримку України, обирають кольори її прапора:

"Я вважаю, що це щасливе співпадіння. Проте воно говорить, що лідери цих двох країн думали про нас. І вийшло так, як вони, мабуть, підсвідомо запланували".

Королівська сім'я Британії і Україна

Як відомо, британська королівська сім’я традиційно дотримується конституційного нейтралітету й не може відкрито втручатися в політичні процеси чи прямо висловлювати підтримку тим чи іншим державам у конфліктах.

Відео дня

Водночас повномасштабна війна Росії проти України стала винятковою ситуацією, коли монархи й члени королівської родини все ж знайшли способи висловити солідарність із українським народом, переважно у символічний та гуманітарний спосіб.

Король Чарльз III у своїх зверненнях неодноразово говорив про страждання українців, а принц Вільям і Кетрін публічно заявили, що моляться за народ, який бореться за свободу.

Принц Гаррі через Invictus Games співпрацював із українськими ветеранами й відвідував реабілітаційні центри, а герцогиня Единбурзька Софі стала першою представницею королівської родини, яка приїхала до України після початку великої війни. Вона зустрілася з президентом Зеленським, відвідала постраждалих у Бучі та вшанувала пам’ять жертв.

Вас також можуть зацікавити новини: