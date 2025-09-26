Кадри зняли після засідання Генасамблеї ООН.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і перша леді Меланія опинилися в центрі уваги через емоційну розмову на борту Marine One.

За даними Mirror, інцидент стався під час повернення з Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй до Вашингтона. На кадрах видно, як Трамп сидить навпроти дружини і жестикулює, спрямовуючи палець у її бік, тоді як вона киває головою, ніби не погоджуючись. Після приземлення пара вийшла з вертольота й пішла до Білого дому, тримаючись за руки.

Хоча сам характер розмови між подружжям лишається невідомим, кадри вже активно обговорюють у соціальних мережах і медіа. Припускають, що відео може свідчити як про напруження у стосунках, так і про звичайну емоційну розмову.

Як відомо, під час візиту до ООН Трамп заявив, що вони з Меланією стали жертвами "саботажу", коли ескалатор, яким вони користувалися, перестав працювати. Американський президент стверджував, що це могло привести до травм, і вимагав, щоб "винних заарештували".

Нагадаємо, під час офіційного візиту президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини Бріжит до В'єтнаму з'явилося відео, яке викликало чималий резонанс у ЗМІ та соцмережах. На кадрах видно, як під час виходу з літака Бріжит ніби дає ляпаса Макрону, від чого він відсахується назад.

Вас також можуть зацікавити новини: