Серед лідерів за кількістю номінацій – "На західному фронті без змін", "Банші Інішерина", "Все завжди і водночас" і "Елвіс".

Німецький антивоєнний фільм "На західному фронті без змін" за однойменним романом Еріха Марії Ремарка став лідером за кількістю номінацій на BAFTA Film Awards.

Як пише Variety, всього фільм отримав 14 номінацій – за кращі фільм, фільм не англійською мовою, режисер, адаптований сценарій, актор другого плану, оригінальний саундтрек, кастинг, операторська робота, монтаж, продакшн-дизайн, дизайн костюмів, грим і зачіска, звук і спецефекти.

Таким чином, фільм став одним з найномінованіших фільмів в історії BAFTA – серед неангломовних фільмів найбільше номінцій було лише у "Тигр, що крадеться, дракон, що ховається" 2000 року (15 номінацій), а серед усіх фільмів попереду тільки фільм "Ганді" 1982 року з 16 номінаціями.

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На другому місці за кількістю номінацій опинилися ірландська чорна комедія "Банші Інішерина" Мартіна МакДони, що стала тріумфатором "Золотого глобуса" в цьому році, й науково-фантастична комедія "Все завжди і водночас", яка отримала найбільше нагород на Critics Choice Awards 2023. Обидва фільми отримали по 10 номінацій. Далі йдуть "Елвіс" з 9 номінаціями і "Тар" з 5 номінаціями.

Нижче наводимо список номінантів в основних категоріях BAFTA Film Awards

Найкращий фільм:

"На західному фронті без змін"

"Банші Інішерина"

"Елвіс"

"Все завжди і водночас"

"Тар"

Найкращий режисер:

Едвард Бергер, "На західному фронті без змін"

Мартін МакДона, "Банші Інішерина"

Пак Чхан Ук, "Рішення піти"

Деніелс, "Все завжди і водночас"

Тодд Філд, "Тар"

Джина Принс-Байтвуд, "Королева-воїн"

Найкраща актриса:

Кейт Бланшетт, "Тар"

Віола Девіс, "Королева-воїн"

Даніель Дедуайлер, "Тілл"

Ана де Армас, "Блондинка"

Емма Томпсон, "Любов за викликом"

Мішель Йео, "Все завжди і водночас"

Найкращий актор:

Остін Батлер, "Елвіс"

Колін Фаррелл, "Банші Інішерина"

Брендан Фрейзер, "Кит"

Даріл МакКормак, "Любов за викликом"

Пол Мескал, "Сонце моє"

Білл Найі, "Жити"

Історія премії BAFTA

Премія Британської академії кінематографічного і телевізійного мистецтва (BAFTA Film Awards), що вважається однією з найпрестижніших кінонагород у світі, була заснована в 1947 році, щоб відзначити найкращих британських і міжнародних кінематографістів. Спочатку церемонія проходила в квітні або травні, але з 2001 року її перенесли на лютий, щоб передувати кінопремії "Оскар".

76-а премія Британської кіноакадемії пройде 19 лютого 2023 року в лондонському Royal Festival Hall, а в якості ведучих виступлять британський актор Річард Е. Грант і британська телеведуча Елісон Хаммонд.

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