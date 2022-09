Одну з головних ролей у фільмі виконав німецький актор Даніель Брюль.

Netflix випустив трейлер екранізації однієї з головних антивоєнних книг в історії – роману німецького письменника Еріха Марії Ремарка "На Західному фронті без змін" (All Quiet on the Western Front), що вперше вийшов у 1929 році.

Оповідь у романі ведеться від імені молодого хлопця Пауля Боймера, який разом зі своїми сімома однокласниками потрапив на фронт під час Першої світової війни. Він розповідає про все, що відбувається зі звичайними солдатами під час війни. Участь у бойових діях на Західному фронті, життя під час більш-менш спокійних днів, перебування у шпиталях і коротких відпустках вдома. Ремарк називає цих молодих людей "втраченим поколінням", бо вони через душевні й психологічні травми, отримані під час війни, не зможуть уже адаптуватися до "нормального" мирного життя. Ця проблема є однією з найважливіших у романі.

Головну роль у фільмі виконав австрійський актор Фелікс Каммерер, для якого це перша велика роль в кіно. Також одну з головних ролей у фільмі виконав німецький актор Даніель Брюль, відомий за роллю барона Земо у фільмах за коміксами Marvel, а також стрічками "Ґуд бай, Ленін!", "Гонка" та "Поганий сусід".

Режисером фільму виступив німець Едвард Бергер, найбільш відомий роботою над серіалами "Німеччина 83" та "Патрик Мелроуз".

Прем’єра фільму запланована на Міжнародному кінофестивалі в Торонто 12 вересня 2022 року, а широкій аудиторії він стане доступним з 28 жовтня 2022 року. У серпні 2022 року фільм було оголошено як заявку Німеччини на премію "Оскар" за найкращий міжнародний повнометражний фільм.

