Голлівудські актори позували в обіймах один у одного.

Головні герої нового "Бетмена" показали себе у фотосесії для Entertainment Weekly. Кравіц і Паттінсона фотографував Жизель Хернандес. До слова, нещодавно виконавиця ролі жінки-кішки вже знялася у фотосесії для Elle.

В інтерв'ю виданню Entertainment Weekly Зої Кравіц розповіла про деякі знімальні подробиці і спільну роботу з Робертом Паттінсоном.

"Роб був одягнений в костюм кажана, і це був тест камери з оператором-постановником і всіма іншими. Це було не просто читання сценарію в кімнаті. Це було лякаюче, якщо не сказати більше", - розповіла актриса.

Зої Кравіц поділилася, що на знімальному майданчику її буквально зачарував погляд Паттінсона.

"У сцені може відбуватися багато чого, але як тільки я могла подивитися в очі Роба, це відразу ж повертало мене в момент. Я бачила в його очах щось, чого не бачила раніше. Побачити щось нове і дуже вразливе було по-справжньому чудово", - зазначила Зої.

Нагадаємо," Бетмен " - одна з найбільш очікуваних супергеройських картин. Прем'єра запланована на 3 березня.

Згідно з сюжетом, на другий рік боротьби зі злочинним світом в місті відбувається серія жорстоких нападів на представників еліти, загадкові докази призводять Брюса Уейна в найтемніші закутки злочинного світу, де він зустрічає жінку-кішку, пінгвіна, Кармайна Фальконе і Загадочника.

Режисер "Бетмена" Метт Рівз хотів показати Готем як місто, яких охоплено корупцією.

"Я хотів зробити історію, в якій корупція Готема була б одним з найважливіших аспектів історії, тому що Готем-хворе місце. Брюс відчайдушно намагається щось змінити. Він все ще застряг, якщо чесно, емоційно пригнічений у свої 10 років, тому що це травма, яку неможливо пережити — бути свідком вбивства своїх батьків у цьому місці", — розповів Метт Рівз в інтерв'ю журналу Esquire.

Нагадаємо, 25-річна користувачка Reddit розповіла, що її чоловік вибрав відвідати прем'єру стрічки "Бетмен", а не підтримати її на пологах їх першої дитини.

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