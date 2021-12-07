Кліп на пісню Male Fantasy Біллі Айліш зрежисирувала і змонтувала самостійно.

Американська співачка Біллі Айліш випустила новий кліп на пісню Male Fantasy.

Відео співачка зрежисирувала і змонтувала сама. За добу воно набрало понад 2,6 мільйона переглядів у Youtube.

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"Режисура і монтаж цього відео були великою радістю і найкращим досвідом від початку й до кінця", - написала Біллі Айліш у себе в Instagram. Вона зазначила, що це було одне з перших відео, яке вона монтувала самостійно.

У кліпі показано життя людини в депресії після розставання з коханим. Вона самотньо бродить по кімнатах свого будинку, де панує безлад, намагається знайти розраду в їжі.

Пісня Male Fantasy вийшла 29 липня в другому альбомі співачки "Happier Than Ever". Це вже шостий кліп на пісні з цього альбому.

Як повідомляв УНІАН, раніше Біллі Айліш випустила нову пісню з кліпом з нового альбому. Трек називається NDA. Кліп Айліш зняла з братом. Відео записали з одного дубля, а автомобілі навколо неї їздили справжні.

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Автор: Олександр Топчій