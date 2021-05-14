Країни-учасниці Євробачення 2021 провели репетиції на сцені конкурсу в Роттердамі, після чого букмекери оновили свої прогнози щодо переможця.
Про це йдеться на сайті міжнародного пісенного конкурсу.
Так, на першому місці в рейтингу букмекерів опинилася представниця Франції Барбара Праві.
На другу сходинку "злетів" представник Італії Maneskin (Zitti e buoni).
Третю позицію зараз посідає учасниця від Мальти Дестіні Чукуньєре. Раніше вона була фавориткою конкурсу, потім опинилася на другому місці в рейтингу букмекерів.
Україна зберегла своє 8 місце в прогнозі.
Свіжі ставки букмекерів на Євробачення 2021
Євробачення 2021: що відомо
- Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні. Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.
- Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі.
- Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїхала група Go_A з піснею "Шум".
- Півфінали й фінал Євробачення-2021 в Україні можна буде подивитися на двох телеканалах – СТБ і UΛ:Перший.
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