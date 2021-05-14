Євробачення 2021 стартує в Роттердамі вже за кілька днів.

Країни-учасниці Євробачення 2021 провели репетиції на сцені конкурсу в Роттердамі, після чого букмекери оновили свої прогнози щодо переможця.

Про це йдеться на сайті міжнародного пісенного конкурсу.

Так, на першому місці в рейтингу букмекерів опинилася представниця Франції Барбара Праві.

На другу сходинку "злетів" представник Італії Maneskin (Zitti e buoni).

Третю позицію зараз посідає учасниця від Мальти Дестіні Чукуньєре. Раніше вона була фавориткою конкурсу, потім опинилася на другому місці в рейтингу букмекерів.

Україна зберегла своє 8 місце в прогнозі.

Свіжі ставки букмекерів на Євробачення 2021

Євробачення 2021: що відомо

Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні. Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.

Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі.

Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїхала група Go_A з піснею "Шум".

Півфінали й фінал Євробачення-2021 в Україні можна буде подивитися на двох телеканалах – СТБ і UΛ:Перший.

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Автор: Ольга Робейко