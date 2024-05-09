Цього року Чілдрен Кінофест пройде в кінотеатрах 10 міст України, а також онлайн.

В Україні з 7 по 16 червня 2024 року проходитиме 11-й Чілдрен Кінофест – наймасштабніший український кінофестиваль для дітей і підлітків, що проводиться в Україні з 2014 року.

Як зазначають організатори заходу, вже традиційно подія відбуватиметься в гібридному форматі: фестивальні покази триватимуть одночасно в обраних кінотеатрах Києва, Львова, Вінниці, Житомира, Дніпра, Луцька, Одеси, Полтави, Хмельницького та Чернігова, а для онлайн-перегляду буде доступна спеціальна програма "Коли ще звірі говорили".

В рамках фестивалю в кінотеатрах 10 міст можна буде подивитися фільми Міжнародного конкурсу, а найкращий із них буде визначений глядацьким голосуванням. Це 7 нових стрічок з різних європейських країн для дитячої аудиторії:

Відео дня

Фільм-відкриття "Королівство Кенсуке" (Велика Британія, Люксембург, Франція) – торішній учасник головного анімаційного фестивалю світу в Аннесі, цьогорічний призер Британської анімаційної премії та Дитячого міжнародного кінофестивалю у Нью-Йорку. Це історія про хлопчика та його вірного собаку, які опиняються на безлюдному острові після шторму.

(Велика Британія, Люксембург, Франція) – торішній учасник головного анімаційного фестивалю світу в Аннесі, цьогорічний призер Британської анімаційної премії та Дитячого міжнародного кінофестивалю у Нью-Йорку. Це історія про хлопчика та його вірного собаку, які опиняються на безлюдному острові після шторму. "Ніна та секрети Їжачка" (Франція) – ще один учасник анімаційного фестивалю в Аннесі від творців мультфільму "Хлопчик-фантом" – хіта Чілдрен Кінофесту 2016 року. Головна героїня – дівчинка, яка разом із другом та уявним їжачком намагаються розшукати скарб на фабриці.

(Франція) – ще один учасник анімаційного фестивалю в Аннесі від творців мультфільму "Хлопчик-фантом" – хіта Чілдрен Кінофесту 2016 року. Головна героїня – дівчинка, яка разом із другом та уявним їжачком намагаються розшукати скарб на фабриці. "Тонда, Славка і чарівне світло" (Угорщина, Словаччина, Чехія) – фентезі-анімація про пригоди особливого хлопчика, що світиться від народження, та його сусідку з чарівним ліхтариком.

(Угорщина, Словаччина, Чехія) – фентезі-анімація про пригоди особливого хлопчика, що світиться від народження, та його сусідку з чарівним ліхтариком. "Детективи звіропоїзда" (Норвегія) – анімаційна пригода в дусі детективів Аґати Крісті. У центрі сюжету – викрадення цінного винаходу, яке розслідує команда друзів.

(Норвегія) – анімаційна пригода в дусі детективів Аґати Крісті. У центрі сюжету – викрадення цінного винаходу, яке розслідує команда друзів. "Пташина скеля" (Ірландія) – творіння студії Cartoon Salloon, за плечима котрої – номінації на "Оскар" за анімаційні фільми "Пісня Моря" та "Годувальниця". Це історія для найменших про пташку та її друзів, які рятують від небезпек єдине яйце, знесене на їхньому острові цього року.

(Ірландія) – творіння студії Cartoon Salloon, за плечима котрої – номінації на "Оскар" за анімаційні фільми "Пісня Моря" та "Годувальниця". Це історія для найменших про пташку та її друзів, які рятують від небезпек єдине яйце, знесене на їхньому острові цього року. "Окейдякбувай" (Нідерланди) – ігрова стрічка, призерка юнацького журі конкурсу Міжнародного дитячого кінофестивалю в Чикаґо. Головні героїні – підлітки Джеймі та Іман, які тікають зі школи для дітей з порушенням слуху, щоб навідати бабусю однієї з дівчат.

Ще одна картина буде оголошена пізніше – це буде фільм-сюрприз, який представлятиме у міжнародному конкурсі Німеччину.

Про ці та інші фільми з програми фестивалю детальніше можна почитати на його офіційному сайті.

Покази в кінотеатрах та онлайн традиційно відбуватиметься на безоплатні за умови попередньої реєстрації, яка розпочнеться 30 травня.

Як повідомляв УНІАН, раніше цього тижня також стали відомі дата проведення та тема цьогорічного фестивалю документального кіно Docudays UA.

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