Британська рок-група презентувала новий кліп.

Рок-група Coldplay випустила кліп на пісню Higher Power, в якому вони танцюють на іншій планеті.

"Higher Power - метафора нашого часу, коли люди відчувають себе далекими від свого світу, немов потрапили на іншу планету", - зазначив режисер кліпу Дейв Мейерс.

Варто відзначити, що ця пісня увійде в дев'ятий альбом групи, який буде називатися Music Of The Spheres. Дата релізу поки невідома.

Цікаво, що Coldplay отримували премію Греммі сім разів за альбоми Parachutes, A Rush Of Blood To the Head і Viva La Vida Or Death And All His Friends, пісні "Clocks" і "Viva la Vida", виступи з "In My Place" і "Viva la Vida".

Автор: Діана Могилєвич