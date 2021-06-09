Рок-група Coldplay випустила кліп на пісню Higher Power, в якому вони танцюють на іншій планеті.
"Higher Power - метафора нашого часу, коли люди відчувають себе далекими від свого світу, немов потрапили на іншу планету", - зазначив режисер кліпу Дейв Мейерс.
Варто відзначити, що ця пісня увійде в дев'ятий альбом групи, який буде називатися Music Of The Spheres. Дата релізу поки невідома.
Цікаво, що Coldplay отримували премію Греммі сім разів за альбоми Parachutes, A Rush Of Blood To the Head і Viva La Vida Or Death And All His Friends, пісні "Clocks" і "Viva la Vida", виступи з "In My Place" і "Viva la Vida".
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