Документальний фільм "День незалежності" вийде в український прокат 24 серпня 2023 року.

Вийшов офіційний трейлер документального фільму "День незалежності" від режисера ігрових фільмів "Наші котики" і "Брама", а також одного з творців передачі "СВ-шоу" з Вєркою Сєрдючкою Володимира Тихого.

Стрічка, яку творці характеризують як щирий документальний портрет України та українців, вийде в кінотеатрах 24 серпня 2023 року, на День незалежності України.

Матеріал для стрічки знімали 11 кінооператорів в різних куточках країни 24 серпня 2022 року, на яке припала не лише 31-ша річниця відновлення української державності, а й пів року з початку повномасштабного військового вторгнення Росії до України. Ця стрічка зображує один День незалежності очима працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, відповідальних за ввімкнення сигналу тривоги в столиці, "пляжних" патрульних з Одеси, операторки протитанкового комплексу, мінометної батареї, штурмовика ЗСУ, 14-річної прибиральниці пабу в Харкові, художниці з Києва та народного депутата, який стояв у витоків проголошення незалежності України. Всі ці люди створюють захопливу мозаїку одного дня життя України.

"День незалежності" є вже другою роботою Володимира Тихого за час повномасштабного вторгнення і своєрідним продовженням стрічки "День українського добровольця", яка здобула нагороди Варшавського міжнародного кінофестивалю, Sheffield Doc/Fest, і стала першою української картиною, придбаною BBC.

Світова прем'єра "Дня незалежності" відбулася в національному конкурсі фестивалю Docudays UA. Також картина представлена в національному конкурсі Одеського міжнародного кінофестивалю, який триватиме 19-26 серпня 2023 року.

Фільм створило кінооб’єднання "Вавилон’13", відоме висвітленням Революції Гідності й російсько-української війни. Зокрема, спільнота документалістів відома за такими роботами, як "Зима, що нас змінила", "Фортеця Маріуполь" та "Залізні метелики".

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