Йдеться про фільм "Ржевський проти Наполеона".

Державне агентство з кіно заборонило в Україні прокат фільму "Ржевський проти Наполеона", в якому одну з ключових ролей зіграв президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляють "Українські новини".

Держкіно ввело таке обмеження через російського коміка, який також зіграв у фільмі, Юрія Гальцева. Раніше він потрапив до "чорного списку" Мінкульту.

"Держкіно не видавало прокатне посвідчення на фільм "Ржевський проти Наполеона" (Росія, 2011, режисер М.Вайсберг) жодної компанії-дистриб'ютору з жовтня 2015 року", - йдеться у відповіді агентства на запит "Українських новин".

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Це російсько-українська комедія, що вийшла на екрани 25 січня 2012 року у форматі 3D. Реліз на DVD відбувся 23 лютого. Одну з головних ролей у фільмі виконав майбутній президент України Володимир Зеленський.

Сюжет. Щоб розвіяти нудьгу, Наполеон Бонапарт затіяв світову загарбницьку війну. Не пропускаючи жодної спідниці, Боня виявляється зі своєю армією біля воріт Першопрестольної. Російські полководці - Кутузов і Со вирішують впровадити до нього неприступну фамм фаталь, щоб відвернути узурпатора від загарбницької діяльності. Тільки де знайти таку жінку? Яка справжня жінка встоїть перед чарівністю цього великого бабія?

Раніше УНІАН повідомляв, які фільми подивитися на вихідних 13-14 листопада.

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Автор: Діана Могилєвич