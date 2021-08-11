Прем'єра запланована на другу половину серпня.

Фільм "Туристична Україна в просторі й часі" – це справжня аудіовізуальна поема, яка зачаровує глядача своєю красою. За словами авторів фільму, метою було відобразити дивовижні метаморфози туристичних ландшафтів нашої країни у часі, – протягом дня та від сезону до сезону.

"Ми прагнемо показати всі цикли життя України як окремого організму, від великих сезонних змін до короткотермінових перетворень, що відбуваються протягом доби. Від сходу й до заходу, від пробудження країни навесні, а потім через буйство літа – до завмирання взимку", – розповідає один із авторів Сергій Саломатін.

Треба зауважити, що поняття "туризм" і "туристичні локації" автори фільму трактують доволі широко. До кола їхньої уваги потрапляють не тільки – і не стільки історичні пам'ятники та ландшафтні "пам'ятки", але і будь-які враження, які отримують на своєму шляху всі уважні мандрівники.

"Фільм об'єднує ідея гармонії, що панує в пейзажі – природньому, міському та водному", – пояснює режисер.

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Також важливий внесок вніс в атмосферу фільму композитор Олексій Микрюков (King Imagine). Створений ним саундтрек у стилістичному діапазоні від джазу до Modern Creative напрочуд тонко гармонує із відеорядом "Туристичної України...".

"Я вкладаю в цю музику своє бачення української природи. Це музика та відеоряд для тих, хто перебуває "в моменті", - сказав Микрюков.

Прем'єра фільму запланована на другу половину серпня і приурочена до 30-річчя Незалежності України.

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Автор: Діана Могилєвич