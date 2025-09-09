Актор позбувся майже 30 кілограмів.

Головний претендент на цьогорічну премію "Оскар" Двейн Джонсон зізнався, заради якої ролі схуд майже на 30 кілограмів та чому погодився на таку авантюру. Про це пише Variety.

"Скеля", який продовжує приймати компліменти за головну роль у фільмі "Незламний" (The Smashing Machine), вже активно готується до нового проєкту. Джонсон вирішив відійти від звичних для себе бойовиків і зіграти більш глибоких персонажів. Заради цього актор наважився на ще одну радикальну трансформацію.

Як виявилося, схуднення відомого рестлера було не для перевтілення в Марка Керра з "Незламного", а для ексцентричного 70-річного чоловіка, на ім'я Chicken Man у фільмі Lizard Music. Двейн зізнався, що режисер тріумфальної стрічки "Незламний" Бенні Сафді запропонував йому новий виклик, на що він без зайвих роздумів погодився.

"Бенні запропонував мені це після. І приблизно через 45 хвилин ця презентація закінчилася, і я сказав: "Я ваш Chicken Man", - прокоментував актор.

Фільм є екранізацією роману Деніела Пінквотера і розповідає історію 70-річного чоловіка, найкращим другом якого є курка. Для Джонсона - це ще одна можливість змінити його імідж героя бойовиків. Після зйомок у таких блокбастерах, як "Джуманджі" та "Форсаж", "Скеля" заявив, що готовий до змін.

"Я відчував, що кілька років був затиснутий у певних рамках, бо сам дозволив це", - зізнався актор.

Варто зазначити, що Двейну Джонсону довелося набрати м'язової маси, аби повторити образ чемпіона з вільної боротьби Марка Керра. Одразу після завершення знімань актор почав худнути і вже позбувся всіх набраних кілограмів, щоб зіграти Chicken Man.

"Мені ще далеко до мети. Я дуже радий, що маю шанс знову трансформуватися, як це було в Smashing Machine. Це означає - менше їсти курку", - з гумором зізнався "Скеля".

"Незламний" вже підкорює міжнародні кінофестивалі, зриваючи довгі овації, зовсім скоро відбудеться й світова прем'єра. Нещодавно стало відомо, коли фільм з Двейном Джонсоном і Олександром Усиком вийде в український прокат.

