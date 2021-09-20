Картина не отримала прокатне посвідчення.

Кінотеатри скасували прокат документального фільму "Зошит війни", створеного з відео українських військових та добровольців на Донбасі. Державне агентство України з питань кіно не видало прокатне посвідчення для картини.

Про це повідомляється на сторінці фільму в Facebook.

Причиною відмови в прокаті став закон про державну мову.

"Офіційна причина відмови у видачі прокатного посвідчення - відсутність процедури оформлення прокатних посвідчень для субтитрованих стрічок в нових положеннях закону про мову, що вступили в дію 16 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЩо подивитися на вихідних: довгоочікувана "Дюна" і третій сезон "Статевого виховання"Згідно із законом, з 16 липня всі фільми повинні мати український дубляж.

У зв'язку з цим кінотеатри відмовили картині в прокаті та обмежилися лише кількома спецпоказами, які відвідали близько тисячі глядачів.

Довідка УНІАН. "Зошит війни" - документальний фільм режисера Романа Любого, який планували випустити до 30-річчя Незалежності України. Перший спецпоказ на великому екрані відбувся в кінотеатрі "Київська Русь" 24 серпня.

Картина створена з особистих відео українських військових і добровольців, які захищали країну на Донбасі. Продюсером стрічки став чоловік Уляни Супрун Марко.

Як раніше повідомляв УНІАН, на одному з найпрестижніших кінофестивалів світу Україна буде представлена відразу трьома картинами, створеними за державної підтримки.

Автор: Анастасія Горбачова