УНІАН склав перелік фільмів жахів на випадок, якщо ви все ж вирішите відсвяткувати Хелловін у домашньому сімейному колі.

Сучасного глядача, пересиченого кров’ю і вбивствами, важко здивувати новим горрор-фільмом, а експлуатація жанрових кліше часто навіть викликає протилежну реакцію. У хід знову йдуть старі "добрі" кінострічки про привидів, таємні секти та обряди, і загадкові зникнення.

І, хоча в деяких випадках в нашому світі набагато більше збочених і жахливих речей, коли Хелловін – ми намагаємося забути про проблеми і зануритися в атмосферний вечір, спостерігаючи, як під сокиру потрапляє голова когось іншого.

Фільми на Хелловін: перелік кінострічок для гарного вечора

"Відьма", 2015

Складно уявити Хелловін хоча б без однієї роботи майстра жахів Роберта Еггерса. У послужному списку цього режисера такі кінострічки як: "Маяк" (2019), "Гензель і Гретель" (2007), "Естер" (2012).

У центрі сюжету "Відьми" – сім'я пуритан з Нової Англії, що зіткнулася з надприродними силами. Події відбуваються в епоху "відьомських процесів", коли дівчат і жінок, викритих у чорній магії і нібито поклоніннях Сатані, або виганяють за межі міст, або просто страчують.

Молода Томасін, яку, до речі зіграла чарівна Аня Тейлор-Джой, стає жертвою цькувань з боку односельців і батьків. Відносини з дорослими, звісно ж, закінчуються трагедією.

Крім проблеми соціального контексту (наприклад, взаємин між людьми в ізольованому просторі, впливу сліпої віри на поведінку героїв і їхньої здатності прийняти Іншого) Еггерс вводить образ чорного козла – уособлення самого Нечестивого, допускаючи участь і темних сил.

У фільмі багато посилань на твори мистецтва, чого варта фінальна сцена з шабашем на узліссі!

"Дракула", 1992

Напевно, найвідоміша і найяскравіша екранізація роману Брема Стокера від легенди кінематографа Френсіса Форда Копполи, що запам'ятався західному глядачеві насамперед "Хрещеним батьком" та "Апокаліпсисом сьогодні".

Історія про трансільванського графа, який харчувався кров'ю своїх ворогів, а за версією Стокера уклав угоду з нечистими силами, стала популярна ще на початку XX століття і залишається такою по сьогодні.

Влада Дракулу, якого не можна уявити поза фільмами про Хелловін, зіграв у кінороботі Копполи талановитий Гері Олдмен, нещасного клерка-страховика Джонатана Харкера, який відправився в замок трансільванського графа, – Кіану Рівз, а його молоду кохану – Вайнона Райдер.

"Барва з позамежжя світу", 2021

Шанувальники творчості Говарда Філіпса Лавкрафта відразу ж здогадаються за назвою фільму, що це кіноадаптація одного з оповідань загадкового американського письменника.

Так, послідовників у кіно у Лавкрафта було багато, але майже всі спроби не вдалися, крім, хіба, екранізації першої історії про "Герберта Уеста – реаніматора" в 1985 році Стюарта Гордона. Та й ця стрічка через свої застарілі спецефекти навряд чи може сподобатися сучасному шанувальнику ГФЛ.

А ось робота Річарда Стенлі багатьох глядачів може навіть надихнути нарешті взяти до рук книгу і поцікавитися, а що ж там написав сам Лавкрафт …

"Барва з позамежжя світу" заворожує абсолютно всім: від колірного рішення наситити кожен кадр соковитим фіолетом до кривавих подій, які трапилися в родині американців Гарднерів.

Сам Стенлі попередив, що це тільки перша частина запланованої трилогії за Лавкрафтом. Наступний фільм присвячений відомому оповіданню "Жах Данвіча".

"Багряний пік", 2015

Ми знову повертаємося до класиків горрор-фільмів. Робота "Багряний пік" Гільєрмо дель Торро ("Лабіринт Фавна") представлена традиційною готичною історією про молоду письменницю Едіт Кашинг, котра раптово закохується у приїжджого молодого чоловіка.

Героїня змушена покинути гніздечко батьків і оселитися з нареченим в старому холодному замку, де вже мешкає його сестра. Дель Торро, як завжди, наповнив розповідь привидами і сімейними таємницями, що стають причиною трагедії.

"Червона Шапочка", 2011

Ну кого в дитинстві не лякала історія про дівчинку, яку проковтнув вовк, коли вона прийшла відвідати хвору бабусю? Майте на увазі, що ця екранізація Кетрін Хардвік навіть не намагається згладити жахливі події, а історія з кожним епізодом стає все менш схожа на казку.

У фільмі багато ритуальних танців, натяки на канібалізм і прекрасна атмосфера зимового селища посеред гір.

"The Turning", 2020

Фільм знятий за повістю Генрі Джеймса "Закрут гвинта", яка вже давно стала класикою в жанрі жахів і обзавелася десятками адаптацій. Ця ж – з відомими Маккензі Девіс з нового "Термінатора" і Фіном Вулфардом з "Воно" і "Дивних див".

У центрі сюжету – молода гувернантка Кейт, абсолютно приземлена людина, відправляється в заміський особняк, щоб доглядати за маленькою Флорою, батьки якої загинули в автокатастрофі. Раптом додому повертається також старший брат дівчинки – важкий підліток.

Відносини між Кейт і дітьми загострюються, ситуацію ускладнюють і таємниці самого будинку.

"Дев'ята брама", 1999

Мабуть, одна з найбільш естетично завершених робіт Романа Поланскі. Історія про хитрого букініста Діна Корсо, якого зіграв Джонні Депп, знята за мотивами роману іспанського письменника Артура Переса-Реверте "Клуб Дюма".

Одного разу постійний клієнт втягує Корсо в дивну халепу – чоловік повинен підтвердити або спростувати оригінальність одного з трьох видань "Дев'ятих брам", які, за легендою, писав сам Сатана.

Але на букініста чекає багато пригод.

Фільм цінний численними посиланнями на мистецтво, літературу та окультизм.

"Нечестивий", 2021

Фільм вийшов на великі екрани в цьому році, але не удостоївся заслуженої уваги. На перший погляд – перед нами типовий фільм жахів, Еван Спіліотопулос, здається, використав усі кліше історії про вражену Дияволом дівчину.

Але тільки-но ми вдивимося в кіно, як побачимо талановите обігравання біблійного мотиву одержимості. Нічні меси, розп'ята Марія, лже-Месія і всі справи…

"Птахи", 1963

Як не намагалися ми розповідати про нові кінороботи, все ж без звернення до витоків горрор-фільмів не обійтися. Легендарний Альфред Хічкок, який, схоже перечитав всю Дафну Дюмор'є, прекрасно екранізував розповідь письменниці про збожеволілих птахів.

Героям доведеться рятуватися, адже тварюки скрізь.

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Автор: Віолетта Орлова