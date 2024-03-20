В український прокат фільм вийде 1 серпня 2024 року.

Кінокомпанія Sony Pictures представила трейлер фантастичного пригодницького фільму "Гарольд і магічний олівець" (Harold and the Purple Crayon) від режисера Карлоса Салдани, який свого часу створив хітові анімаційні франшизи "Льодовиковий період" та "Ріо".

Новий фільм – це захоплива яскрава пригода за мотивами світового бестселера, головний герой якої – авантюрний та смілий Гарольд – здатен оживити будь-яку річ, просто намалювавши її. Проте, коли він потрапляє зі сторінок книги у реальний світ, Гарольд розуміє, що йому ще багато потрібно вчитися, а за допомогою вірного атрибуту – магічного олівця – він здатен намалювати більше, ніж можна собі уявити. Однак сила необмеженої уяви потрапляє в погані руки. Тепер Гарольду та його друзям знадобиться весь творчий потенціал, щоб врятувати не лише самих себе, але й цілий світ.

Головні ролі у фільмі виконали Захарі Лівай ("Шазам", "Тор 2: Царство Темряви"), Ліл Рел Говерлі ("Персонаж", "Пташиний Короб"), Бенджамін Боттані ("Лео"), Таня Рейнольдс (серіал "Сексуальна освіта", фільм "Емма") та інші.

Фільм міститиме як анімаційні, так і ігрові сцени, а також багато спецефектів.

Як повідомила прес-служба B&H film distribution, в український прокат фільм вийде 1 серпня 2024 року.

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