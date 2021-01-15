Актор втомився від популярності.

Зірка "Гаррі Поттера" Руперт Грінт вирішив кинути кар'єру актора після народження дочки.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Як повідомляється, Руперт Грінт визнав, що поява маленької дочки змусила його задуматися про відхід з акторської індустрії.

Актор визнав, що ніколи не відчував себе "комфортно", бувши знаменитим, і подумував зайнятися іншою роботою.

"Я завжди думав про те, щоб піти від акторської майстерності, і те, що я став батьком, посилило ці почуття. Не зрозумійте мене неправильно, я люблю працювати над серіалом "Слуга" і відчуваю себе дуже комфортно на телебаченні. Але "Поттер" з'явився в такому юному віці, що мені було важко мати справу зі славою", - розповів Грінт.

Руперт Грінт став татом: що відомо

Руперт Грінт, відомий за роллю Рона Візлі, і його 28-річна кохана акторка Джорджія Грум вперше стали батьками навесні минулого року.

У зіркових батьків народилася дівчинка. Дитину назвали Венсдей.

Деніел Редкліфф прокоментував народження дочки у Руперта Грінта і назвав цю подію «дуже дивною».

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Переклад: Катерина Лиманська