В українських кінотеатрах новий "Загін самогубців" з'явиться вже завтра, 5 серпня.

У Лос-Анджелесі (США) 3 серпня 2021 року відбулася прем'єра нового "Загону самогубців: Місія навиліт" (The Suicide Squad) від режисера Джеймса Ганна.

Крім самого режисера, урочистий захід в Голлівуді відвідали більшість акторів, задіяних у фільмі. Серед них - Марго Роббі, Джон Сіна, Джоел Кіннаман, Сільвестр Сталлоне, Джай Кортні, Майкл Рукер, Тайка Вайтіті та інші.

Мабуть, головною зіркою вечора став актор-рестлер Джон Сіна, який у фільмі виконав роль супергероя Крістофера Сміта, відомого як Миротворець. За сюжетом він безжальний вбивця, який вірить у досягнення миру за всяку ціну. Персонажа описують як "придуркуватого Капітана Америка". На прем'єру актор з'явився в образі свого персонажа і щосили радував публіку кумедними позами в зоні для фото.

Ще одна зірка, яка привернула до себе підвищену увагу на червоній доріжці, а точніше пара - новозеландський актор і режисер Тайка Вайтіті, який виконав одну з ролей в "Загоні самогубців", і британська співачка Рита Ора. Кілька місяців тому пара знаменитостей, про відносини яких ходили тільки чутки, наробила шуму в ЗМІ, після того як папараці зняли їх за пристрастними поцілунками з актрисою Тессою Томпсон. На якийсь час зірки вирішили "залягти на дно", проте, схоже, на прем'єрі 3 серпня вони нарешті офіційно підтвердили свої стосунки.

Зазначимо, в українських кінотеатрах новий "Загін самогубців" з'явиться вже завтра, 5 серпня. Перед фільмом, що є десятим за рахунком в розширеному всесвіті DC, стояло нелегке завдання реабілітуватися за провал першої частини, яку рознесли як критики, так і фанати, що чекали від картини 2016 року набагато більшого. На ділі ж спроба зібрати команду суперлиходіїв в одному фільмі, ролі яких виконали топові актори Голлівуду - Марго Роббі, Вілл Сміт, Джаред Лето та інші - виявилася нудним сумбурним видовищем, з безликими героями зі слабкою мотивацією.

У підсумку другий фільм отримав нового режисера - режисера першої частини Девіда Ейра, який добровільно покинув пост, в сиквелі замінив Джеймс Ганн. Так-так, той самий, який відзначився вельми продуктивною співпрацею з прямими конкурентами DC - Marvel Studious. Зокрема, Ганн поставив успішні дві частини "Вартових Галактики" і зараз працює над третьою частиною франшизи. Також на його рахунку режисерська робота над більш суперечливим "Тор 2: Царство темряви" і робота над сценарієм епічних "Месники: Війна нескінченності".

При цьому акторський склад очолюють Марго Роббі, яка повернулася до ролі Харлі Квін, а також Ідріс Ельба, Джон Сіна, Джоел Кіннаман, Пітер Капальді, Сильвестр Сталлоне і Віола Девіс. А ось Джаред Лето, який виконав роль Джокера в першому фільмі, схоже, не повернеться, як і Вілл Сміт, який тоді зіграв роль Дедшота.

Сюжет картини до кінця не розкривається, проте з того, що відомо, можна зробити висновок, що ув'язнені у в'язницю Бель Рів лиходії відправляться в якості членів оперативної групи X на південноамериканський острів Корто Мальтезе, щоб зруйнувати Йотунхейм - в'язницю і лабораторію нацистської епохи, в якій утримувалися політичні в'язні та проводилися експерименти.

Варто відзначити, що за підсумками перших прес-показів "Загін самогубців" Джеймса Ганна вже встиг отримати захоплені відгуки критиків. Тож, очевидно, за провал першої частини франшиза все ж змогла реабілітуватися.

Нагадаємо, у березні 2021 року на стрімінговому сервісі HBO Max вийшов супергеройський фільм "Ліга справедливості Зака Снайдера" (Zack Snyder's Justice League) від DC, також відомий як "Версія Снайдера" (Snyder's Cut). Він, як і "Загін самогубців" Джеймса Ганна, є більш успішною версією свого провального попередника.

Автор: Марина Григоренко