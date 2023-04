Фільм "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" вийде 17 листопада 2023 року.

Кінокомпанія Lionsgate випустила перший трейлер підліткової екшн-антиутопії "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes), який стане приквелом популярної серії фільмів "Голодні ігри" з Дженніфер Лоуренс.

Події фільму розгортатимуться за десятки років до подій основної франшизи і розповідатимуть про створення жорстоких змагань під назвою "Голодні ігри", які спочатку були покаранням для населення за бунт багаторічної давності, але з часом перетворилися на розважальне шоу, що транслюється на всю країну. Зокрема, в центрі сюжету буде розповідь про молодість майбутнього диктатора пост-апокаліптичної держави Панем Коріолана Сноу. Напередодні 10-х Ігор 18-річний Сноу став наставником Люсі Грей Берд з 12 дистрикту, і це назавжди змінило їхні долі.

Головні ролі у фільмі виконали Том Блайт (серіал "Біллі Кід") і Рейчел Зеглер ("Вестсайдська історія", "Шазам! Лють богів", "Білосніжка"). Також у фільмі задіяні Хантер Шефер ("Ейфорія"), Джейсон Шварцман (майже всі фільми Веса Андерсона), Пітер Дінклейдж ("Гра престолів", "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі", "Аферистка"), Віола Девіс ("Вдови", "Загін самогубців", "Ейр") та інші.

Режисером фільму виступив Френсіс Лоуренс, на рахунки якого такі фільми, як "Костянтин", три з чотирьох частин оригінальних "Голодних ігор" і "Країна снів".

У прокат фільм вийде 17 листопада 2023 року.

Франшиза "Голодні ігри"

Всі фільми франшизи "Голодні ігри" засновані на однойменних романах американської письменниці Сьюзен Коллінз. Перший роман оригінальної трилогії вийшов в 2008 році, ще два в 2009 і 2010 роках. Всі вони миттєво ставали бестселерами.

Незабаром Коллінз продала права на екранізацію романів компанії Lionsgate, а перший фільм вийшов в прокат вже в 2012 році. Всього за мотивами першої трилогії вийшло чотири фільми з Дженніфер Лоуренс і Ліамом Хемсвортом в головних ролях. Всі вони отримали досить хороші відгуки, велику фанатську базу і відзначилися високими касовими зборами.

У 2020 році стало відомо, що Сюзанна Коллінз випустить приквел трилогії, події якого відбуватимуться за 64 роки до "Голодних ігор".

